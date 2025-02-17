https://ria.ru/20250217/pushilin-1999908865.html

На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение

На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение - РИА Новости, 17.02.2025

На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение

Украинские власти заочно предъявили новые обвинения главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину, на этот раз в государственной измене, сообщает в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:06:00+03:00

2025-02-17T19:06:00+03:00

2025-02-17T19:20:00+03:00

в мире

жкх

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

владимир путин

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинские власти заочно предъявили новые обвинения главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину, на этот раз в государственной измене, сообщает в понедельник так называемая Донецкая областная прокуратура Украины. Ранее офис генпрокурора Украины сообщал, что суд заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы. Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. По данным ведомства, теперь украинские власти обвиняют Пушилина в содействии созданию ДНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Ранее СБУ и офис генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250217/sud-1999897566.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, владимир путин, служба безопасности украины