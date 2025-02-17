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На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение
На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение - РИА Новости, 17.02.2025
На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение
Украинские власти заочно предъявили новые обвинения главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину, на этот раз в государственной измене, сообщает в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:06:00+03:00
2025-02-17T19:06:00+03:00
2025-02-17T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинские власти заочно предъявили новые обвинения главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину, на этот раз в государственной измене, сообщает в понедельник так называемая Донецкая областная прокуратура Украины. Ранее офис генпрокурора Украины сообщал, что суд заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы. Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. По данным ведомства, теперь украинские власти обвиняют Пушилина в содействии созданию ДНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Ранее СБУ и офис генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
На Украине Пушилину заочно предъявили новое обвинение
Украинские власти заочно обвинили главу ДНР Пушилина в госизмене