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Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/pushilin-1999766039.html
Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр
Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр - РИА Новости, 17.02.2025
Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр
Украинские войска всеми силами стараются удержаться в Часовом Яре, перебрасывая туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:27:00+03:00
2025-02-17T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
денис пушилин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска всеми силами стараются удержаться в Часовом Яре, перебрасывая туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность, старается перебросить подкрепление. Для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт, чтобы выстроить хоть какие-то укрепления далее", - сказал Пушилин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250217/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
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донецкая народная республика, часов яр, артемовск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр

Пушилин: ВСУ пытаются удержать Часов Яр, чтобы выстроить за ним укрепления

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска всеми силами стараются удержаться в Часовом Яре, перебрасывая туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность, старается перебросить подкрепление. Для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт, чтобы выстроить хоть какие-то укрепления далее", - сказал Пушилин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовскДенис Пушилин
 
 
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