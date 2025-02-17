https://ria.ru/20250217/pushilin-1999766039.html

Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр

Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр - РИА Новости, 17.02.2025

Пушилин рассказал, почему ВСУ пытаются удержать Часов Яр

Украинские войска всеми силами стараются удержаться в Часовом Яре, перебрасывая туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:27:00+03:00

2025-02-17T10:27:00+03:00

2025-02-17T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

денис пушилин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска всеми силами стараются удержаться в Часовом Яре, перебрасывая туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность, старается перебросить подкрепление. Для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт, чтобы выстроить хоть какие-то укрепления далее", - сказал Пушилин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250217/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, часов яр, артемовск, денис пушилин