https://ria.ru/20250217/provokatsii-1999738661.html

Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля

Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2025

Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля

Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:13:00+03:00

2025-02-17T03:13:00+03:00

2025-02-17T03:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты", - сказал Рогов. По его словам, провокации готовятся к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества. "Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Все это делается с целью того, чтобы не допустить поиска мира и помешать установлению каналов связи и началу переговорных процессов между Россией и США. Зеленский прекрасно понимает, что в случае мира он обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html

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россия, сша, владимир рогов