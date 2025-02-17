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Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля
Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля
Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:13:00+03:00
2025-02-17T03:13:00+03:00
2025-02-17T03:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты", - сказал Рогов. По его словам, провокации готовятся к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества. "Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Все это делается с целью того, чтобы не допустить поиска мира и помешать установлению каналов связи и началу переговорных процессов между Россией и США. Зеленский прекрасно понимает, что в случае мира он обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование", - добавил Рогов.
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россия, сша, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Рогов
Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля
Рогов: киевский режим готовит провокации к 23 февраля