https://ria.ru/20250217/primore-1999759708.html

В Приморье автомобиль провалился под лед

В Приморье автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 17.02.2025

В Приморье автомобиль провалился под лед

Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье - предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:59:00+03:00

2025-02-17T09:59:00+03:00

2025-02-17T09:59:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье - предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана", - говорится в сообщении. На место отправились водолазы МЧС России. В главке журналистам добавили, что пока неизвестно, сколько человек было в автомобиле. В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.

https://ria.ru/20241117/mashina-1984227201.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)