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В Приморье автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 17.02.2025
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09:59 17.02.2025
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В Приморье автомобиль провалился под лед
В Приморье автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 17.02.2025
В Приморье автомобиль провалился под лед
Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье - предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:59:00+03:00
2025-02-17T09:59:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье - предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана", - говорится в сообщении. На место отправились водолазы МЧС России. В главке журналистам добавили, что пока неизвестно, сколько человек было в автомобиле. В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье автомобиль провалился под лед

На Амурском заливе в Приморье автомобиль с людьми провалился под лед

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на Амурском заливе в Приморье - предположительно, там были люди, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«
"Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана", - говорится в сообщении.
На место отправились водолазы МЧС России. В главке журналистам добавили, что пока неизвестно, сколько человек было в автомобиле.
В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.
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