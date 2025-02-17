https://ria.ru/20250217/primore-1999744491.html

По делу о заражении детей туберкулезом в Приморье подали 16 исков

По делу о заражении детей туберкулезом в Приморье подали 16 исков - РИА Новости, 17.02.2025

По делу о заражении детей туберкулезом в Приморье подали 16 исков

Шестнадцать исков на общую сумму в 19 миллионов рублей подали потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом от работницы пищеблока в школе Дальнегорска... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:13:00+03:00

2025-02-17T06:13:00+03:00

2025-02-17T06:13:00+03:00

происшествия

дальнегорск

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Шестнадцать исков на общую сумму в 19 миллионов рублей подали потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом от работницы пищеблока в школе Дальнегорска Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. "В деле заявлено 16 исков на общую сумму 19 миллионов рублей", - сказал представитель прокуратуры, уточнив, что иски касаются в том числе компенсации морального вреда. В апреле 2024 года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника по подозрению в том, что при организации питания школьников они "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание". Обоих фигурантов отправили под домашний арест. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что число заболевших туберкулезом легких детей выросло до семи, еще у 67 детей диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Позже в управлении агентству уточнили, что работница пищеблока, подозреваемая в заражении детей туберкулезом в школе Дальнегорска, с 2019 года также болеет ВИЧ-инфекцией.

https://ria.ru/20250214/primore-1999387630.html

https://ria.ru/20250211/primore-1998529541.html

дальнегорск

приморский край

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происшествия, дальнегорск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)