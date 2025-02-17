https://ria.ru/20250217/primore-1999738863.html

Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг"

Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг" - РИА Новости, 17.02.2025

Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг"

Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:23:00+03:00

2025-02-17T03:23:00+03:00

2025-02-17T03:23:00+03:00

происшествия

россия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В полицию обратилась 49-летняя жительница Партизанского округа: неизвестные неправомерно получили доступ к ее кабинету на портале "Госуслуги" и оформили на ее имя кредит на 75 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. "Во Владивостоке задержан 38-летний местный житель, причастный к мошенническим действиям в отношении граждан РФ путем "подлома" личных кабинетов на портале "Госуслуг", через которые впоследствии он оформлял займы в микрофинансовых организациях", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что с июля 2024 года фигурант для мошенничества использовал сим-карты, которые ранее были зарегистрированы на других граждан. Потерпевшие, меняя номер телефона, не перерегистрировали учетную запись в личном кабинете на портале "Госуслуги", чем и пользовался злоумышленник. От имени прежних владельцев он восстанавливал пароли доступа к аккаунтам и брал займы в микрофинансовых организациях. "Ежемесячно жертвами злоумышленника становились свыше двух десятков граждан из разных регионов России, в том числе из Москвы и Московской области", - добавляется в сообщении. Фигуранта заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба.

https://ria.ru/20250216/cherkessk-1999637983.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край