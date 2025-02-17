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Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг" - РИА Новости, 17.02.2025
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03:23 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/primore-1999738863.html
Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг"
Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг" - РИА Новости, 17.02.2025
Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг"
Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:23:00+03:00
2025-02-17T03:23:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В полицию обратилась 49-летняя жительница Партизанского округа: неизвестные неправомерно получили доступ к ее кабинету на портале "Госуслуги" и оформили на ее имя кредит на 75 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. "Во Владивостоке задержан 38-летний местный житель, причастный к мошенническим действиям в отношении граждан РФ путем "подлома" личных кабинетов на портале "Госуслуг", через которые впоследствии он оформлял займы в микрофинансовых организациях", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что с июля 2024 года фигурант для мошенничества использовал сим-карты, которые ранее были зарегистрированы на других граждан. Потерпевшие, меняя номер телефона, не перерегистрировали учетную запись в личном кабинете на портале "Госуслуги", чем и пользовался злоумышленник. От имени прежних владельцев он восстанавливал пароли доступа к аккаунтам и брал займы в микрофинансовых организациях. "Ежемесячно жертвами злоумышленника становились свыше двух десятков граждан из разных регионов России, в том числе из Москвы и Московской области", - добавляется в сообщении. Фигуранта заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба.
https://ria.ru/20250216/cherkessk-1999637983.html
https://ria.ru/20250215/pokushenie-1999591968.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты "Госуслуг"

Приморца задержали за взлом аккаунтов "Госуслуг" и оформление на них кредитов

© РИА Новости / Геннадий ШишкинАвтомобиль полиции во Владивостоке
Автомобиль полиции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Автомобиль полиции во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В полицию обратилась 49-летняя жительница Партизанского округа: неизвестные неправомерно получили доступ к ее кабинету на портале "Госуслуги" и оформили на ее имя кредит на 75 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве.
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"Во Владивостоке задержан 38-летний местный житель, причастный к мошенническим действиям в отношении граждан РФ путем "подлома" личных кабинетов на портале "Госуслуг", через которые впоследствии он оформлял займы в микрофинансовых организациях", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что с июля 2024 года фигурант для мошенничества использовал сим-карты, которые ранее были зарегистрированы на других граждан. Потерпевшие, меняя номер телефона, не перерегистрировали учетную запись в личном кабинете на портале "Госуслуги", чем и пользовался злоумышленник. От имени прежних владельцев он восстанавливал пароли доступа к аккаунтам и брал займы в микрофинансовых организациях.
"Ежемесячно жертвами злоумышленника становились свыше двух десятков граждан из разных регионов России, в том числе из Москвы и Московской области", - добавляется в сообщении.
Фигуранта заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба.
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