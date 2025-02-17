Эксперт заявила, что препарат "Тирзетта" снижает риск развития диабета
Заславская: препарат "Тирзетта" на 94% снижает риск развития диабета
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) на 94% снижает риск развития сахарного диабета, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская.
Ранее сообщалось, что первый полностью отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок.
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"Мы видим потрясающие эффекты с точки зрения снижения веса, окружности талии, но что еще очень важно, ...94% снижения риска развития сахарного диабета. Вот он реальный шаг к увеличению продолжительности жизни, к красоте и уверенности в себе и, конечно, к улучшению качества жизни",- сказала Заславская на бизнес-завтраке биофармацевтической компании.
Она отметила, что помимо борьбы с ожирением у препарата есть еще целый ряд возможностей в лечении других заболеваний, но для более детального изучения данного вопроса еще нужно запланировать дополнительные исследования.
Ранее телеведущая, врач Елена Малышева сообщала, что на сегодняшний день известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов данной группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она. Также данные препараты могут назначаться акушерами-гинекологами, так как повышают вероятность наступления беременности за счет снижения веса у пациентов, который влияет на возможность зачатия.