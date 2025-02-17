https://ria.ru/20250217/preparat-1999892329.html

Эксперт заявила, что препарат "Тирзетта" снижает риск развития диабета

Эксперт заявила, что препарат "Тирзетта" снижает риск развития диабета - РИА Новости, 17.02.2025

Эксперт заявила, что препарат "Тирзетта" снижает риск развития диабета

Российский препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) на 94% снижает риск развития сахарного диабета, заявила директор по новым продуктам, член совета... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:57:00+03:00

2025-02-17T17:57:00+03:00

2025-02-17T18:07:00+03:00

общество

елена малышева

промомед

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) на 94% снижает риск развития сахарного диабета, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская. Ранее сообщалось, что первый полностью отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок. "Мы видим потрясающие эффекты с точки зрения снижения веса, окружности талии, но что еще очень важно, ...94% снижения риска развития сахарного диабета. Вот он реальный шаг к увеличению продолжительности жизни, к красоте и уверенности в себе и, конечно, к улучшению качества жизни",- сказала Заславская на бизнес-завтраке биофармацевтической компании. Она отметила, что помимо борьбы с ожирением у препарата есть еще целый ряд возможностей в лечении других заболеваний, но для более детального изучения данного вопроса еще нужно запланировать дополнительные исследования. Ранее телеведущая, врач Елена Малышева сообщала, что на сегодняшний день известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов данной группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она. Также данные препараты могут назначаться акушерами-гинекологами, так как повышают вероятность наступления беременности за счет снижения веса у пациентов, который влияет на возможность зачатия.

https://ria.ru/20250217/tirzetta-1999825759.html

https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, елена малышева, промомед