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Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете

Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете - РИА Новости, 17.02.2025

Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете

В Royal Festival Hall в Лондоне прошла церемония вручения главной британской премии в области кино и телевизионных искусств — BAFTA-2025. На красной дорожке... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Royal Festival Hall в Лондоне прошла церемония вручения главной британской премии в области кино и телевизионных искусств — BAFTA-2025. На красной дорожке блистали Деми Мур, Селена Гомес, Ариана Гранде, Памела Андерсон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Изабелла Росселлини и многие другие. Среди главных победителей премии оказались фильмы "Конклав", "Бруталист" и "Эмилия Перес". Фильм "Анора" также получил награды, хотя Юра Борисов не выиграл в своей номинации. Яркие образы звезд — в фотоленте РИА Новости.

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