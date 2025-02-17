Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете

В Лондоне назвали победителей BAFTA-2025, у Юры Борисова награды нет
Деми Мур снова ослепляет красотой и сиянием кристаллов и драгоценных камней. Актриса выбрала платье от Alexander McQueen. Наряд напоминал роскошный разноцветный витраж, а блеск усиливали бриллиантовые украшения от De Beers.
Деми Мур снова ослепляет красотой и сиянием кристаллов и драгоценных камней. Актриса выбрала платье от Alexander McQueen. Наряд напоминал роскошный разноцветный витраж, а блеск усиливали бриллиантовые украшения от De Beers.
Майки Мэдисон обошла фаворитку премии Деми Мур ("Субстанция") и неожиданно получила награду в номинации "Лучшая актриса" ("Анора"). Это стало настоящим прорывом для молодой звезды.
Майки Мэдисон обошла фаворитку премии Деми Мур ("Субстанция") и неожиданно получила награду в номинации "Лучшая актриса" ("Анора"). Это стало настоящим прорывом для молодой звезды.
Сирша Ронан предпочла наряд от Louis Vuitton — мятно-зеленое платье А-силуэта из креп-кади с атласной накидкой. Образ дополняли босоножки в тон и минималистичные украшения от Jessica McCormack. Сирша сохранила классический голливудский стиль с акцентом на алых губах.
Сирша Ронан предпочла наряд от Louis Vuitton — мятно-зеленое платье А-силуэта из креп-кади с атласной накидкой. Образ дополняли босоножки в тон и минималистичные украшения от Jessica McCormack. Сирша сохранила классический голливудский стиль с акцентом на алых губах.
Памела Андерсон выбрала элегантное белое платье Jacquemus. Актриса осталась верна себе и появилась на красной дорожке без макияжа, как она делает все последние годы.
Памела Андерсон выбрала элегантное белое платье Jacquemus. Актриса осталась верна себе и появилась на красной дорожке без макияжа, как она делает все последние годы.
У Камилы Кабельо — наряд от Sabina Bilenko Couture. Певица поразила платьем, вдохновленным нижним бельем, — персиковый корсет с серебряной сеткой, переходящей в юбку.
Чувственный наряд дополнили крупные серьги. Эффектный образ.
У Камилы Кабельо — наряд от Sabina Bilenko Couture. Певица поразила платьем, вдохновленным нижним бельем, — персиковый корсет с серебряной сеткой, переходящей в юбку.
Чувственный наряд дополнили крупные серьги. Эффектный образ.
Особое внимание привлекла Зои Салдана, которая была удостоена награды в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Эмилия Перес".
Получая статуэтку, Зои всплакнула и даже немного выругалась. Для красной дорожки актриса выбрала наряд от Saint Laurent — черное облегающее платье с кружевной юбкой и перьями в зоне декольте и плеч.
Особое внимание привлекла Зои Салдана, которая была удостоена награды в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Эмилия Перес".
Получая статуэтку, Зои всплакнула и даже немного выругалась. Для красной дорожки актриса выбрала наряд от Saint Laurent — черное облегающее платье с кружевной юбкой и перьями в зоне декольте и плеч.
Юра Борисов не получил премию в номинации "Лучший актер второго плана". Награда предсказуемо ушла Кирану Калкину ("Настоящая боль").
Несмотря на поражение, его эмоциональная поддержка Майки Мэдисон стала вирусной в соцсетях.
Кроме того, фильм "Анора" получил награду в номинации "Лучший актерский состав".
Юра Борисов не получил премию в номинации "Лучший актер второго плана". Награда предсказуемо ушла Кирану Калкину ("Настоящая боль").
Несмотря на поражение, его эмоциональная поддержка Майки Мэдисон стала вирусной в соцсетях.
Кроме того, фильм "Анора" получил награду в номинации "Лучший актерский состав".
Ариана Гранде выбрала драматичный образ: черный верх с глубоким вырезом и персиковая юбка с воланами. Наряд от Louis Vuitton сочетал контраст текстур и оттенков, а аксессуары от Chaumet добавили гламура.
Ариана Гранде выбрала драматичный образ: черный верх с глубоким вырезом и персиковая юбка с воланами. Наряд от Louis Vuitton сочетал контраст текстур и оттенков, а аксессуары от Chaumet добавили гламура.
Марк Эйдельштейн выглядел великолепно в пиджаке Alexander McQueen с россыпью страз и трендовых брюках клеш. У Тимоти Шаламе, конечно, очень эффектный конкурент.
Марк Эйдельштейн выглядел великолепно в пиджаке Alexander McQueen с россыпью страз и трендовых брюках клеш. У Тимоти Шаламе, конечно, очень эффектный конкурент.
Селена Гомес появилась в серебряно-черном платье Schiaparelli с глубоким декольте и открытыми плечами, расшитом бисером, стразами и кристаллами. Облегающий силуэт подчеркивал фигуру, а украшения от Tiffany & Co. (серьги и браслеты) завершили образ.
Селена Гомес появилась в серебряно-черном платье Schiaparelli с глубоким декольте и открытыми плечами, расшитом бисером, стразами и кристаллами. Облегающий силуэт подчеркивал фигуру, а украшения от Tiffany & Co. (серьги и браслеты) завершили образ.
Изабелла Росселлини была номинирована на премию BAFTA-2025 в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Конклав". Актриса появилась на красной дорожке в цветочном платье от Dolce & Gabbana. Ее образ дополняли великолепные изумрудные украшения, которые гармонично сочетались с нарядом.
Изабелла Росселлини была номинирована на премию BAFTA-2025 в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Конклав". Актриса появилась на красной дорожке в цветочном платье от Dolce & Gabbana. Ее образ дополняли великолепные изумрудные украшения, которые гармонично сочетались с нарядом.
Модель Татьяна Корсакова на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне.
Модель Татьяна Корсакова на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне.