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Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете - РИА Новости, 17.02.2025
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Культура
 
15:25 17.02.2025 (обновлено: 15:46 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/premiya-1999800138.html
Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете
Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете - РИА Новости, 17.02.2025
Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете
В Royal Festival Hall в Лондоне прошла церемония вручения главной британской премии в области кино и телевизионных искусств — BAFTA-2025. На красной дорожке... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Royal Festival Hall в Лондоне прошла церемония вручения главной британской премии в области кино и телевизионных искусств — BAFTA-2025. На красной дорожке блистали Деми Мур, Селена Гомес, Ариана Гранде, Памела Андерсон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Изабелла Росселлини и многие другие. Среди главных победителей премии оказались фильмы "Конклав", "Бруталист" и "Эмилия Перес". Фильм "Анора" также получил награды, хотя Юра Борисов не выиграл в своей номинации. Яркие образы звезд — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Культура-Важное, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, звезды, Знаменитости, Стиль жизни, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Селена Гомес, Louis Vuitton, De Beers, Лондон, Зои Салдана, Памела Андерсон, Ариана Гранде
Звезды BAFTA: Деми Мур в алмазах, Марк в стразах, а Юра Борисов в пролете

В Лондоне назвали победителей BAFTA-2025, у Юры Борисова награды нет

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Royal Festival Hall в Лондоне прошла церемония вручения главной британской премии в области кино и телевизионных искусств — BAFTA-2025. На красной дорожке блистали Деми Мур, Селена Гомес, Ариана Гранде, Памела Андерсон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Изабелла Росселлини и многие другие. Среди главных победителей премии оказались фильмы "Конклав", "Бруталист" и "Эмилия Перес". Фильм "Анора" также получил награды, хотя Юра Борисов не выиграл в своей номинации. Яркие образы звезд — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Joel C Ryan

Деми Мур снова ослепляет красотой и сиянием кристаллов и драгоценных камней. Актриса выбрала платье от Alexander McQueen. Наряд напоминал роскошный разноцветный витраж, а блеск усиливали бриллиантовые украшения от De Beers.

Деми Мур на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Деми Мур снова ослепляет красотой и сиянием кристаллов и драгоценных камней. Актриса выбрала платье от Alexander McQueen. Наряд напоминал роскошный разноцветный витраж, а блеск усиливали бриллиантовые украшения от De Beers.

© AP Photo / Joel C Ryan
1 из 12
© AP Photo / Joel C Ryan

Майки Мэдисон обошла фаворитку премии Деми Мур ("Субстанция") и неожиданно получила награду в номинации "Лучшая актриса" ("Анора"). Это стало настоящим прорывом для молодой звезды.

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме Анора на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Майки Мэдисон обошла фаворитку премии Деми Мур ("Субстанция") и неожиданно получила награду в номинации "Лучшая актриса" ("Анора"). Это стало настоящим прорывом для молодой звезды.

© AP Photo / Joel C Ryan
2 из 12
© Getty Images / Karwai Tang

Сирша Ронан предпочла наряд от Louis Vuitton — мятно-зеленое платье А-силуэта из креп-кади с атласной накидкой. Образ дополняли босоножки в тон и минималистичные украшения от Jessica McCormack. Сирша сохранила классический голливудский стиль с акцентом на алых губах.

Сирша Ронан на премии BAFTA Film Awards в Лондоне

Сирша Ронан предпочла наряд от Louis Vuitton — мятно-зеленое платье А-силуэта из креп-кади с атласной накидкой. Образ дополняли босоножки в тон и минималистичные украшения от Jessica McCormack. Сирша сохранила классический голливудский стиль с акцентом на алых губах.

© Getty Images / Karwai Tang
3 из 12
© Getty Images / Samir Hussein

Памела Андерсон выбрала элегантное белое платье Jacquemus. Актриса осталась верна себе и появилась на красной дорожке без макияжа, как она делает все последние годы.

Памела Андерсон на премии BAFTA Film Awards в Лондоне

Памела Андерсон выбрала элегантное белое платье Jacquemus. Актриса осталась верна себе и появилась на красной дорожке без макияжа, как она делает все последние годы.

© Getty Images / Samir Hussein
4 из 12
© AP Photo / Joel C Ryan

У Камилы Кабельо — наряд от Sabina Bilenko Couture. Певица поразила платьем, вдохновленным нижним бельем, — персиковый корсет с серебряной сеткой, переходящей в юбку.

Чувственный наряд дополнили крупные серьги. Эффектный образ.

Камила Кабельо на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

У Камилы Кабельо — наряд от Sabina Bilenko Couture. Певица поразила платьем, вдохновленным нижним бельем, — персиковый корсет с серебряной сеткой, переходящей в юбку.

Чувственный наряд дополнили крупные серьги. Эффектный образ.

© AP Photo / Joel C Ryan
5 из 12
© AP Photo / Joel C Ryan

Особое внимание привлекла Зои Салдана, которая была удостоена награды в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Эмилия Перес".

Получая статуэтку, Зои всплакнула и даже немного выругалась. Для красной дорожки актриса выбрала наряд от Saint Laurent — черное облегающее платье с кружевной юбкой и перьями в зоне декольте и плеч.

Зои Салдана на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Особое внимание привлекла Зои Салдана, которая была удостоена награды в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Эмилия Перес".

Получая статуэтку, Зои всплакнула и даже немного выругалась. Для красной дорожки актриса выбрала наряд от Saint Laurent — черное облегающее платье с кружевной юбкой и перьями в зоне декольте и плеч.

© AP Photo / Joel C Ryan
6 из 12
© AP Photo / Alberto Pezzali

Юра Борисов не получил премию в номинации "Лучший актер второго плана". Награда предсказуемо ушла Кирану Калкину ("Настоящая боль").

Несмотря на поражение, его эмоциональная поддержка Майки Мэдисон стала вирусной в соцсетях.

Кроме того, фильм "Анора" получил награду в номинации "Лучший актерский состав".

Российский актер Юра Борисов на премии Британской академии кино и телевизионных искусств

Юра Борисов не получил премию в номинации "Лучший актер второго плана". Награда предсказуемо ушла Кирану Калкину ("Настоящая боль").

Несмотря на поражение, его эмоциональная поддержка Майки Мэдисон стала вирусной в соцсетях.

Кроме того, фильм "Анора" получил награду в номинации "Лучший актерский состав".

© AP Photo / Alberto Pezzali
7 из 12
© AP Photo / Alberto Pezzali

Ариана Гранде выбрала драматичный образ: черный верх с глубоким вырезом и персиковая юбка с воланами. Наряд от Louis Vuitton сочетал контраст текстур и оттенков, а аксессуары от Chaumet добавили гламура.

Ариана Гранде на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Ариана Гранде выбрала драматичный образ: черный верх с глубоким вырезом и персиковая юбка с воланами. Наряд от Louis Vuitton сочетал контраст текстур и оттенков, а аксессуары от Chaumet добавили гламура.

© AP Photo / Alberto Pezzali
8 из 12
© Getty Images / Iona Wolff

Марк Эйдельштейн выглядел великолепно в пиджаке Alexander McQueen с россыпью страз и трендовых брюках клеш. У Тимоти Шаламе, конечно, очень эффектный конкурент.

Марк Эйдельштейн на премии BAFTA Film Awards в Лондоне

Марк Эйдельштейн выглядел великолепно в пиджаке Alexander McQueen с россыпью страз и трендовых брюках клеш. У Тимоти Шаламе, конечно, очень эффектный конкурент.

© Getty Images / Iona Wolff
9 из 12
© AP Photo / Joel C Ryan

Селена Гомес появилась в серебряно-черном платье Schiaparelli с глубоким декольте и открытыми плечами, расшитом бисером, стразами и кристаллами. Облегающий силуэт подчеркивал фигуру, а украшения от Tiffany & Co. (серьги и браслеты) завершили образ.

Селена Гомес на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Селена Гомес появилась в серебряно-черном платье Schiaparelli с глубоким декольте и открытыми плечами, расшитом бисером, стразами и кристаллами. Облегающий силуэт подчеркивал фигуру, а украшения от Tiffany & Co. (серьги и браслеты) завершили образ.

© AP Photo / Joel C Ryan
10 из 12
© AP Photo / Joel C Ryan

Изабелла Росселлини была номинирована на премию BAFTA-2025 в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Конклав". Актриса появилась на красной дорожке в цветочном платье от Dolce & Gabbana. Ее образ дополняли великолепные изумрудные украшения, которые гармонично сочетались с нарядом.

Изабелла Росселлини на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Изабелла Росселлини была номинирована на премию BAFTA-2025 в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Конклав". Актриса появилась на красной дорожке в цветочном платье от Dolce & Gabbana. Ее образ дополняли великолепные изумрудные украшения, которые гармонично сочетались с нарядом.

© AP Photo / Joel C Ryan
11 из 12
© AP Photo / Alberto Pezzali

Модель Татьяна Корсакова на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне.

Татьяна Корсакова на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне

Модель Татьяна Корсакова на 78-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии BAFTA в Лондоне.

© AP Photo / Alberto Pezzali
12 из 12
 
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