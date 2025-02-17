Вайдель заявила о недопустимости поставок Киеву Taurus
Вайдель: поставки Taurus напрямую вовлекут ФРГ в конфликт на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов выступила против поставок крылатых ракет Taurus, потому что это бы напрямую вовлекло страну в украинский конфликт.
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"Я могу сказать одно: никаких немецких солдат на территории Украины, никакого дальнейшего снабжения Украины немецким оружием быть не должно. Можно было бы обсуждать участие в международных миротворческих силах, но даже этот шанс мы упустили. Почему? Потому что Россия больше не воспринимает нас как нейтральную сторону", - сказала Вайдель.
Она подчеркнула, что присутствие немецких солдат на территории Украины в любом случае станет провокацией для России.
Вайдель добавила, что, добиваясь прекращения огня, президент США делает то, за что АдГ борется уже 3 года, но ее за это "все это время осуждали и критиковали".
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Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Действующий канцлер Олаф Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Согласно последнему опросу института INSA, "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
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