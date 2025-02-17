https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999866772.html

Чехия обратилась к Украине с просьбой из-за компаний Порошенко*

Чехия обратилась к Украине с просьбой из-за компаний Порошенко* - РИА Новости, 17.02.2025

Чехия обратилась к Украине с просьбой из-за компаний Порошенко*

Чехия обратилась к Украине с просьбой помочь расследовать дело о возможном уклонении от уплаты налогов одной чешской и двумя украинскими компаниями, которые... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:52:00+03:00

2025-02-17T16:52:00+03:00

2025-02-17T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чехия обратилась к Украине с просьбой помочь расследовать дело о возможном уклонении от уплаты налогов одной чешской и двумя украинскими компаниями, которые якобы связаны с бывшим украинским президентом Петром Порошенко*, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости". Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Чешская Республика обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налога чешской компанией UPI-AGRO EUROPE s.r.o. и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей". Агентство со ссылкой на текст письма-обращения пишет, что уголовное дело возбуждено еще в феврале прошлого года, речь идет о возможном незаконном возмещении НДС на сумму около 11,5 миллиона евро при таможенном оформлении товаров для пропуска в свободное обращение в страны ЕС. По информации источников "Украинских новостей", чешская компания покупала сахар и продукты из зерновых культур у двух украинских фирм. "Сейчас детективами бюро экономической безопасности проводятся процессуальные действия: вынимаются банковские выписки по счетам компаний, первичные документы по финансово - хозяйственным взаимоотношениям с покупателем/посредником UPI-AGRO EUROPE s.r.o., договоры, соглашения, контракты с приложениями, спецификациями и дополнениями к ним, платежные поручения, счета-фактуры, договоры о транспортировке товаров, транспортные накладные, содержащие дату транспортировки, способ транспортировки с идентификацией транспортного средства", - отметили в "Украинских новостях". В агентстве добавили, что, судя по обращению о правовой помощи, отдельно ведется расследование в отношении директора чешской компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o. Елены Стуженко, которая проживает на Украине, в том числе по ее бизнес-связям. Допрашиваются водители и диспетчеры компаний-перевозчиков. Само же уголовное дело было инициировано, когда при обращении к одному из европейских банков было выявлено несоответствие в утверждениях представителя компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o. гражданина Чехии Дамира Калижарова относительно деятельности компании. При этом возникло подозрение, что участники схемы без отражения по месту исполнения на внутреннем рынке транзитом через Чехию (которая единственная вместе с Нидерландами не требует уплаты НДС при таможенном оформлении товаров) вывозили продукцию на рынки стран ЕС и третьих стран, заявляя уже там право на налоговое возмещение.

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html

https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html

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