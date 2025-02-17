https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999804087.html

Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций

Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций - РИА Новости, 17.02.2025

Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций

Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что не... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:51:00+03:00

2025-02-17T12:51:00+03:00

2025-02-17T12:51:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

игорь коломойский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оппозиционная платформа - за жизнь

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что не может купить кофе на заправке, потому что введенными санкциями у него заблокированы карточки, а его активы арестованы. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Я хотел бы избежать позиции "Что это (санкции – ред.) означает персонально для Порошенко*?". Порошенко* переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда". Он добавил, что в первую очередь наложение на него санкций наносит вред самой Украине, что подрывает имидж государства. "Применение санкций против меня как не просто пятого президента Украины, а как лидера второй крупнейшей фракции в парламенте, лидера оппозиции, безусловно, свидетельствует, что вместо того, чтобы бороться за единство, за укрепление обороны государства, президент и его команда перешли к открытой избирательной подготовке. Это очень вредно: и внутри страны, и за ее пределами. Для вас не новость очень эмоциональная ненависть, которую господин Зеленский демонстрирует в отношении меня на протяжении своей каденции", - подчеркнул Порошенко*. Порошенко* ранее заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября 2025 года.*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности