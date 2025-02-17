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Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций - РИА Новости, 17.02.2025
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12:51 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999804087.html
Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций
Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций - РИА Новости, 17.02.2025
Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций
Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что не... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:51:00+03:00
2025-02-17T12:51:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
игорь коломойский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что не может купить кофе на заправке, потому что введенными санкциями у него заблокированы карточки, а его активы арестованы. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Я хотел бы избежать позиции "Что это (санкции – ред.) означает персонально для Порошенко*?". Порошенко* переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда". Он добавил, что в первую очередь наложение на него санкций наносит вред самой Украине, что подрывает имидж государства. "Применение санкций против меня как не просто пятого президента Украины, а как лидера второй крупнейшей фракции в парламенте, лидера оппозиции, безусловно, свидетельствует, что вместо того, чтобы бороться за единство, за укрепление обороны государства, президент и его команда перешли к открытой избирательной подготовке. Это очень вредно: и внутри страны, и за ее пределами. Для вас не новость очень эмоциональная ненависть, которую господин Зеленский демонстрирует в отношении меня на протяжении своей каденции", - подчеркнул Порошенко*. Порошенко* ранее заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября 2025 года.*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь, Мюнхенская конференция по безопасности
Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций

Порошенко пожаловался, что не может купить кофе из-за заблокированных карт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что не может купить кофе на заправке, потому что введенными санкциями у него заблокированы карточки, а его активы арестованы.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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"Я хотел бы избежать позиции "Что это (санкции – ред.) означает персонально для Порошенко*?". Порошенко* переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда".
Он добавил, что в первую очередь наложение на него санкций наносит вред самой Украине, что подрывает имидж государства.
"Применение санкций против меня как не просто пятого президента Украины, а как лидера второй крупнейшей фракции в парламенте, лидера оппозиции, безусловно, свидетельствует, что вместо того, чтобы бороться за единство, за укрепление обороны государства, президент и его команда перешли к открытой избирательной подготовке. Это очень вредно: и внутри страны, и за ее пределами. Для вас не новость очень эмоциональная ненависть, которую господин Зеленский демонстрирует в отношении меня на протяжении своей каденции", - подчеркнул Порошенко*.
Порошенко* ранее заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября 2025 года.
*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
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В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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