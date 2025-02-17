https://ria.ru/20250217/poltava-1999844819.html

В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной

В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной - РИА Новости, 17.02.2025

В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной

Украину трясет, причем в буквальном смысле. В Полтавской области произошло уже второе за месяц землетрясение. Существуют разные версии, почему вдруг это... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:13:00+03:00

2025-02-17T15:13:00+03:00

2025-02-17T15:13:00+03:00

сша

вьетнам

полтава

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Украину трясет, причем в буквальном смысле. В Полтавской области произошло уже второе за месяц землетрясение. Существуют разные версии, почему вдруг это произошло. О различных версиях – в материале РИА Новости.То же местоО произошедшем написало в своем телеграмм-канале украинское издание "Страна.ua".Очаг находился на глубине 2 км, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр был между Полтавой и городом Решетиловка, примерно там же, где и в прошлый раз – в начале февраля.Жители региона, как сообщает "Страна", ничего не ощутили.Подземные испытанияВ сети активно обсуждается вероятность испытания украинскими военными ядерного оружия. Об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.Отмечается, что в другом регионе Украины — Черновицкой области — до 2022-го практически не фиксировали никаких подземных толчков. А затем это стали делать регулярно.Что примечательно, глубина очага та же – три километра.Этот вариант не исключил и член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru. "Полтава не является сейсмически опасным районом, так что, скорее всего, толчки явились результатом испытаний. Регион находится относительно недалеко от зоны боевых действий. В настоящее время на разных направлениях идет продвижение российских войск. И вот киевский режим ищет любые способы, так сказать, себя обезопасить", — сказал он.Фигурировало ядерное оружие и в пресловутом "плане победы" Владимира Зеленского, представленного в октябре 2024 года. Тогда он заявлял, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — или вступление в НАТО, или получение атомной бомбы.Другая версияВпрочем, далеко не все эксперты согласны с версией о том, что землетрясения связаны с ядерными испытаниями. Так, в этом засомневался военный аналитик Алексей Анпилогов.За время холодной войны США и Советский Союз, а также Китай, Великобритания, Франция и другие страны накопили большой экспериментальный материал по фиксированию ядерных взрывов. Поэтому сейчас подобные испытания не остались бы незамеченными, утверждает экспертЖажда наживыПо мнению Анпилогова, землетрясение мог вызвать "варварский способ" добычи полезных ископаемых."Обычно воду просто закачивают в породу, и она подпирает снизу и позволяет откачивать дальше нефть или природный газ. Поддержание вот этого постоянного давления, контроль – очень затратные вещи, и украинские нефтяники и газовщики по минимуму это делали, только с точки зрения продолжения добычи", – объяснил Алексей Анпилогов РИА Новости Крым.То есть в погоне за наживой украинские олигархи перестали уделять должное внимание мерам безопасности.Бесхозяйственность могла привести к тому, что теперь в этом районе фиксируются небольшие землетрясения с эпицентром на небольшой глубине.Как во ВьетнамеЕще одна версия, звучавшая в СМИ: возможное испытание климатического оружия. Речь, согласно информации в медиа, о совместном проекте американских военных и ВСУ.Эта версия не кажется совсем фантастичной, если обратиться к истории. Дело в том, что вооруженные силы США уже применяли климатическое оружие во Вьетнаме.С 20 марта 1967 года по 5 июля 1972 года с транспортных самолётов C-130 и истребителей F-4C ВВС США в дождевых облаках над Вьетнамом рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам.Целью данной операции было повреждение Тропы Хо Ши Мина, по которой партизаны в Южном Вьетнаме снабжались оружием и продовольствием. В результате применения количество осадков увеличивалось в три раза выше нормы.Проект HAARPДа и о том, что в США активно ведутся разработки по управлению климатом, открыто говорилось еще несколько лет назад на сайте Белого дома.А в интервью изданию Украина.ру бывший главный аналитик ФСО России Дмитрий Ефимов пояснял, что еще в 1997-м Штаты запустили на Аляске проект HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program.Как утверждает Ефимов, суть заключается в эллектромагнитном воздействии на ионосферу планеты. И посредством этого климат меняется.Кроме того, аналитик обратил внимание на важный факт: проект курирует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США"Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции — в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии", - сказал он.

сша

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вьетнам, полтава