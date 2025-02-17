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В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной - РИА Новости, 17.02.2025
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15:13 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/poltava-1999844819.html
В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной
В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной - РИА Новости, 17.02.2025
В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной
Украину трясет, причем в буквальном смысле. В Полтавской области произошло уже второе за месяц землетрясение. Существуют разные версии, почему вдруг это... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:13:00+03:00
2025-02-17T15:13:00+03:00
сша
вьетнам
полтава
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Украину трясет, причем в буквальном смысле. В Полтавской области произошло уже второе за месяц землетрясение. Существуют разные версии, почему вдруг это произошло. О различных версиях – в материале РИА Новости.То же местоО произошедшем написало в своем телеграмм-канале украинское издание "Страна.ua".Очаг находился на глубине 2 км, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр был между Полтавой и городом Решетиловка, примерно там же, где и в прошлый раз – в начале февраля.Жители региона, как сообщает "Страна", ничего не ощутили.Подземные испытанияВ сети активно обсуждается вероятность испытания украинскими военными ядерного оружия. Об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.Отмечается, что в другом регионе Украины — Черновицкой области — до 2022-го практически не фиксировали никаких подземных толчков. А затем это стали делать регулярно.Что примечательно, глубина очага та же – три километра.Этот вариант не исключил и член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru. "Полтава не является сейсмически опасным районом, так что, скорее всего, толчки явились результатом испытаний. Регион находится относительно недалеко от зоны боевых действий. В настоящее время на разных направлениях идет продвижение российских войск. И вот киевский режим ищет любые способы, так сказать, себя обезопасить", — сказал он.Фигурировало ядерное оружие и в пресловутом "плане победы" Владимира Зеленского, представленного в октябре 2024 года. Тогда он заявлял, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — или вступление в НАТО, или получение атомной бомбы.Другая версияВпрочем, далеко не все эксперты согласны с версией о том, что землетрясения связаны с ядерными испытаниями. Так, в этом засомневался военный аналитик Алексей Анпилогов.За время холодной войны США и Советский Союз, а также Китай, Великобритания, Франция и другие страны накопили большой экспериментальный материал по фиксированию ядерных взрывов. Поэтому сейчас подобные испытания не остались бы незамеченными, утверждает экспертЖажда наживыПо мнению Анпилогова, землетрясение мог вызвать "варварский способ" добычи полезных ископаемых."Обычно воду просто закачивают в породу, и она подпирает снизу и позволяет откачивать дальше нефть или природный газ. Поддержание вот этого постоянного давления, контроль – очень затратные вещи, и украинские нефтяники и газовщики по минимуму это делали, только с точки зрения продолжения добычи", – объяснил Алексей Анпилогов РИА Новости Крым.То есть в погоне за наживой украинские олигархи перестали уделять должное внимание мерам безопасности.Бесхозяйственность могла привести к тому, что теперь в этом районе фиксируются небольшие землетрясения с эпицентром на небольшой глубине.Как во ВьетнамеЕще одна версия, звучавшая в СМИ: возможное испытание климатического оружия. Речь, согласно информации в медиа, о совместном проекте американских военных и ВСУ.Эта версия не кажется совсем фантастичной, если обратиться к истории. Дело в том, что вооруженные силы США уже применяли климатическое оружие во Вьетнаме.С 20 марта 1967 года по 5 июля 1972 года с транспортных самолётов C-130 и истребителей F-4C ВВС США в дождевых облаках над Вьетнамом рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам.Целью данной операции было повреждение Тропы Хо Ши Мина, по которой партизаны в Южном Вьетнаме снабжались оружием и продовольствием. В результате применения количество осадков увеличивалось в три раза выше нормы.Проект HAARPДа и о том, что в США активно ведутся разработки по управлению климатом, открыто говорилось еще несколько лет назад на сайте Белого дома.А в интервью изданию Украина.ру бывший главный аналитик ФСО России Дмитрий Ефимов пояснял, что еще в 1997-м Штаты запустили на Аляске проект HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program.Как утверждает Ефимов, суть заключается в эллектромагнитном воздействии на ионосферу планеты. И посредством этого климат меняется.Кроме того, аналитик обратил внимание на важный факт: проект курирует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США"Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции — в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии", - сказал он.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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сша, вьетнам, полтава
США, Вьетнам, Полтава

В Полтаве снова необъяснимое землетрясение. Что могло стать причиной

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Украину трясет, причем в буквальном смысле. В Полтавской области произошло уже второе за месяц землетрясение. Существуют разные версии, почему вдруг это произошло. О различных версиях – в материале РИА Новости.

То же место

О произошедшем написало в своем телеграмм-канале украинское издание "Страна.ua".
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы. Архивное фото
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Вид на пригород Полтавы. Архивное фото. Архивное фото
Очаг находился на глубине 2 км, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр был между Полтавой и городом Решетиловка, примерно там же, где и в прошлый раз – в начале февраля.
Жители региона, как сообщает "Страна", ничего не ощутили.

Подземные испытания

В сети активно обсуждается вероятность испытания украинскими военными ядерного оружия. Об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.
© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Отмечается, что в другом регионе Украины — Черновицкой области — до 2022-го практически не фиксировали никаких подземных толчков. А затем это стали делать регулярно.
Что примечательно, глубина очага та же – три километра.
Этот вариант не исключил и член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru. "Полтава не является сейсмически опасным районом, так что, скорее всего, толчки явились результатом испытаний. Регион находится относительно недалеко от зоны боевых действий. В настоящее время на разных направлениях идет продвижение российских войск. И вот киевский режим ищет любые способы, так сказать, себя обезопасить", — сказал он.
© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФЯдерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
Фигурировало ядерное оружие и в пресловутом "плане победы" Владимира Зеленского, представленного в октябре 2024 года. Тогда он заявлял, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — или вступление в НАТО, или получение атомной бомбы.

Другая версия

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с версией о том, что землетрясения связаны с ядерными испытаниями. Так, в этом засомневался военный аналитик Алексей Анпилогов.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс
Подвижный грунтовый ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс
За время холодной войны США и Советский Союз, а также Китай, Великобритания, Франция и другие страны накопили большой экспериментальный материал по фиксированию ядерных взрывов. Поэтому сейчас подобные испытания не остались бы незамеченными, утверждает эксперт

Жажда наживы

По мнению Анпилогова, землетрясение мог вызвать "варварский способ" добычи полезных ископаемых.
"Обычно воду просто закачивают в породу, и она подпирает снизу и позволяет откачивать дальше нефть или природный газ. Поддержание вот этого постоянного давления, контроль – очень затратные вещи, и украинские нефтяники и газовщики по минимуму это делали, только с точки зрения продолжения добычи", – объяснил Алексей Анпилогов РИА Новости Крым.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
То есть в погоне за наживой украинские олигархи перестали уделять должное внимание мерам безопасности.
Бесхозяйственность могла привести к тому, что теперь в этом районе фиксируются небольшие землетрясения с эпицентром на небольшой глубине.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВзрыв слоя вскрышной породы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино Красноярского края
Взрыв слоя вскрышной породы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Взрыв слоя вскрышной породы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино Красноярского края

Как во Вьетнаме

Еще одна версия, звучавшая в СМИ: возможное испытание климатического оружия. Речь, согласно информации в медиа, о совместном проекте американских военных и ВСУ.
Эта версия не кажется совсем фантастичной, если обратиться к истории. Дело в том, что вооруженные силы США уже применяли климатическое оружие во Вьетнаме.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСолдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости
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Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
С 20 марта 1967 года по 5 июля 1972 года с транспортных самолётов C-130 и истребителей F-4C ВВС США в дождевых облаках над Вьетнамом рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам.
Целью данной операции было повреждение Тропы Хо Ши Мина, по которой партизаны в Южном Вьетнаме снабжались оружием и продовольствием. В результате применения количество осадков увеличивалось в три раза выше нормы.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмериканские солдаты над телами убитых вьетнамцев
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости
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Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев

Проект HAARP

Да и о том, что в США активно ведутся разработки по управлению климатом, открыто говорилось еще несколько лет назад на сайте Белого дома.
А в интервью изданию Украина.ру бывший главный аналитик ФСО России Дмитрий Ефимов пояснял, что еще в 1997-м Штаты запустили на Аляске проект HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program.
© AP Photo / Becky BohrerЗакат в заливе Ауке, Аляска
Закат в заливе Ауке, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Becky Bohrer
Закат в заливе Ауке, Аляска
Как утверждает Ефимов, суть заключается в эллектромагнитном воздействии на ионосферу планеты. И посредством этого климат меняется.
Кроме того, аналитик обратил внимание на важный факт: проект курирует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena / Американские военные во время учений на Аляске
Американские военные во время учений на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
Американские военные во время учений на Аляске
"Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции — в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии", - сказал он.
 
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