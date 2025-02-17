Рейтинг@Mail.ru
Польша не планирует направлять войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 17.02.2025 (обновлено: 17:28 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/polsha-1999884412.html
Польша не планирует направлять войска на Украину
Польша не планирует направлять войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Польша не планирует направлять войска на Украину
Польша не будет направлять войска на Украину так как ее солдаты заняты на охране восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:27:00+03:00
2025-02-17T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
владислав косиняк-камыш
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775402_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_a1f0b0d6043c4b5562324aacd4287df8.jpg
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину так как ее солдаты заняты на охране восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Польша защищает восточный фланг НАТО. На польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч солдат. В общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч солдат. Мы являемся хабом, обеспечивающим логистическую поддержку Украины. В среднем 95%, а иногда и 100% помощи идет через Польшу. Так что мы уже имеем определенную роль", - сказал Косиняк-Камыш. "Мы не планируем направления солдат на Украину и не готовимся направлять польских солдат на Украину. Это позиция Польши. Польша, по нашему мнению, имеет другую роль – логистическое обеспечение и усиление восточного фланга НАТО", - добавил он.
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775402_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_ae9dbcfda759da80446493f2850b36a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш , нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Россия
Польша не планирует направлять войска на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять войска на Украину

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину так как ее солдаты заняты на охране восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Польша защищает восточный фланг НАТО. На польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч солдат. В общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч солдат. Мы являемся хабом, обеспечивающим логистическую поддержку Украины. В среднем 95%, а иногда и 100% помощи идет через Польшу. Так что мы уже имеем определенную роль", - сказал Косиняк-Камыш.
"Мы не планируем направления солдат на Украину и не готовимся направлять польских солдат на Украину. Это позиция Польши. Польша, по нашему мнению, имеет другую роль – логистическое обеспечение и усиление восточного фланга НАТО", - добавил он.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВладислав Косиняк-КамышНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала