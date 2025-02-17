https://ria.ru/20250217/polsha-1999884412.html
Польша не планирует направлять войска на Украину
Польша не планирует направлять войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Польша не планирует направлять войска на Украину
Польша не будет направлять войска на Украину так как ее солдаты заняты на охране восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:27:00+03:00
2025-02-17T17:27:00+03:00
2025-02-17T17:28:00+03:00
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину так как ее солдаты заняты на охране восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Польша защищает восточный фланг НАТО. На польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч солдат. В общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч солдат. Мы являемся хабом, обеспечивающим логистическую поддержку Украины. В среднем 95%, а иногда и 100% помощи идет через Польшу. Так что мы уже имеем определенную роль", - сказал Косиняк-Камыш. "Мы не планируем направления солдат на Украину и не готовимся направлять польских солдат на Украину. Это позиция Польши. Польша, по нашему мнению, имеет другую роль – логистическое обеспечение и усиление восточного фланга НАТО", - добавил он.
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Россия
Польша не планирует направлять войска на Украину
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять войска на Украину