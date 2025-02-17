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"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России

"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России - РИА Новости, 17.02.2025

"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России

Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:05:00+03:00

2025-02-17T16:05:00+03:00

2025-02-17T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda."Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами. Я говорю это в порядке дискуссии, поскольку наверняка уже сам факт того, что мы начнем обсуждать этот вопрос, вызовет большой переполох на международной арене. Но это нужно сделать", — рассказал Скшипчак.По мнению генерала, в случае потенциального столкновения Польши и России его страна не сможет противостоять в конвенциональном плане."Нам не стоит даже пытаться меряться с ней силами, потому что русские нас просто раздавят", — предупредил польский военный.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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