Рейтинг@Mail.ru
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России - РИА Новости, 17.02.2025
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России
Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:05:00+03:00
2025-02-17T16:05:00+03:00
россия
польша
москва
вальдемар скшипчак
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda."Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами. Я говорю это в порядке дискуссии, поскольку наверняка уже сам факт того, что мы начнем обсуждать этот вопрос, вызовет большой переполох на международной арене. Но это нужно сделать", — рассказал Скшипчак.По мнению генерала, в случае потенциального столкновения Польши и России его страна не сможет противостоять в конвенциональном плане."Нам не стоит даже пытаться меряться с ней силами, потому что русские нас просто раздавят", — предупредил польский военный.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250217/starmer-1999840887.html
https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html
россия
польша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, москва, вальдемар скшипчак, нато, в мире
Россия, Польша, Москва, Вальдемар Скшипчак, НАТО, В мире
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России

Генерал Скшипчак: Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Польше нужно получить ядерное оружие для противостояния России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.
«
"Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами. Я говорю это в порядке дискуссии, поскольку наверняка уже сам факт того, что мы начнем обсуждать этот вопрос, вызовет большой переполох на международной арене. Но это нужно сделать", — рассказал Скшипчак.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Великобритании одной фразой отреагировали на план Стармера против России
Вчера, 14:52
По мнению генерала, в случае потенциального столкновения Польши и России его страна не сможет противостоять в конвенциональном плане.
«
"Нам не стоит даже пытаться меряться с ней силами, потому что русские нас просто раздавят", — предупредил польский военный.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО
Вчера, 12:26
 
РоссияПольшаМоскваВальдемар СкшипчакНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала