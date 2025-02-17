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В Польше объяснили, почему боятся вводить войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
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13:02 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/polsha-1999808264.html
В Польше объяснили, почему боятся вводить войска на Украину
В Польше объяснили, почему боятся вводить войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
В Польше объяснили, почему боятся вводить войска на Украину
Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:02:00+03:00
2025-02-17T13:02:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "В случае Великобритании это совершенно другое дело, это проще, имея в виду географическую дистанцию от Великобритании до Украины и наше положение, а также исторические коннотации, которые мы сегодня имеем с Украиной", - сказал Луковский. Отвечая на вопрос, боится ли он, что в случае направления войск Польшу обвинят в "разделе Украины", он ответил, что "такие голоса уже появляются". По его мнению, ввод войск на Украину "будет очень хорошим поводом вбивать между нами недопонимание, базируясь на историческом контексте". "Мы хорошо знаем, как в нашем регионе изменялись границы, какие у нас были проблемы в вопросе Волыни", - пояснил глава BBN. При этом он ожидает, что на Польшу будут давить, требуя ввода войск на Украину. "На сегодня – скорее нет. В то же время, конечно, будет сильное давление чтобы мы приняли в этом участие, потому что если мы говорим о контингенте сил, который должен был бы защищать Украину, то нужно взять во внимание географию", - сказал Луковский. "Сегодня линия фронта на Украине – это более тысячи километров. Если мы говорим о каком-то контроле, каких-то демаркационных линиях, которые будут созданы в рамках мирных переговоров, то это требует действительно крупного участия, если речь идет о количестве войск", - добавил он. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html
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в мире, украина, польша, великобритания, кир стармер, радослав сикорский, владислав косиняк-камыш
В мире, Украина, Польша, Великобритания, Кир Стармер, Радослав Сикорский, Владислав Косиняк-Камыш
В Польше объяснили, почему боятся вводить войска на Украину

Луковский: Польша не вводит войска на Украину, боясь быть обвиненной в разделе

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
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"В случае Великобритании это совершенно другое дело, это проще, имея в виду географическую дистанцию от Великобритании до Украины и наше положение, а также исторические коннотации, которые мы сегодня имеем с Украиной", - сказал Луковский.
Отвечая на вопрос, боится ли он, что в случае направления войск Польшу обвинят в "разделе Украины", он ответил, что "такие голоса уже появляются". По его мнению, ввод войск на Украину "будет очень хорошим поводом вбивать между нами недопонимание, базируясь на историческом контексте".
"Мы хорошо знаем, как в нашем регионе изменялись границы, какие у нас были проблемы в вопросе Волыни", - пояснил глава BBN.
При этом он ожидает, что на Польшу будут давить, требуя ввода войск на Украину.
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"На сегодня – скорее нет. В то же время, конечно, будет сильное давление чтобы мы приняли в этом участие, потому что если мы говорим о контингенте сил, который должен был бы защищать Украину, то нужно взять во внимание географию", - сказал Луковский.
"Сегодня линия фронта на Украине – это более тысячи километров. Если мы говорим о каком-то контроле, каких-то демаркационных линиях, которые будут созданы в рамках мирных переговоров, то это требует действительно крупного участия, если речь идет о количестве войск", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
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В миреУкраинаПольшаВеликобританияКир СтармерРадослав СикорскийВладислав Косиняк-Камыш
 
 
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