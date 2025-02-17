https://ria.ru/20250217/politsija-1999809468.html

Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста

Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста - РИА Новости, 17.02.2025

Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста

Транспортные полицейские установили участников конфликта на видео, на котором таксиста якобы похищают у здания международного аэропорта Владивостока, сообщило... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:07:00+03:00

2025-02-17T13:07:00+03:00

2025-02-17T13:19:00+03:00

происшествия

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские установили участников конфликта на видео, на котором таксиста якобы похищают у здания международного аэропорта Владивостока, сообщило управление на транспорте МВД РФ по ДФО. В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО РИА Новости сообщали, что проводится проверка видеозаписи, каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало. "В ряде СМИ была выявлена информация о похищении человека группой людей на территории международного аэропорта Владивостока. Все участники конфликта установлены. Заявления от граждан не поступали", - сообщили в управлении. Отмечается, что дополнительная информация будет опубликована позднее.

https://ria.ru/20241001/primore-1975778949.html

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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)