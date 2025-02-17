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Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста - РИА Новости, 17.02.2025
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13:07 17.02.2025 (обновлено: 13:19 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/politsija-1999809468.html
Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста
Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста
Транспортные полицейские установили участников конфликта на видео, на котором таксиста якобы похищают у здания международного аэропорта Владивостока, сообщило... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:07:00+03:00
2025-02-17T13:19:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские установили участников конфликта на видео, на котором таксиста якобы похищают у здания международного аэропорта Владивостока, сообщило управление на транспорте МВД РФ по ДФО. В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО РИА Новости сообщали, что проводится проверка видеозаписи, каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало. "В ряде СМИ была выявлена информация о похищении человека группой людей на территории международного аэропорта Владивостока. Все участники конфликта установлены. Заявления от граждан не поступали", - сообщили в управлении. Отмечается, что дополнительная информация будет опубликована позднее.
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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке установили участников видео, где якобы похищают таксиста

Во Владивостоке полиция установила участников видео, где якобы похищают таксиста

© Кадр видео из соцсетейПотасовка у здания международного аэропорта Владивостока
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские установили участников конфликта на видео, на котором таксиста якобы похищают у здания международного аэропорта Владивостока, сообщило управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО РИА Новости сообщали, что проводится проверка видеозаписи, каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало.
"В ряде СМИ была выявлена информация о похищении человека группой людей на территории международного аэропорта Владивостока. Все участники конфликта установлены. Заявления от граждан не поступали", - сообщили в управлении.
Отмечается, что дополнительная информация будет опубликована позднее.
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ПроисшествияВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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