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Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог - РИА Новости, 17.02.2025
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16:30 17.02.2025 (обновлено: 16:31 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/politolog-1999860291.html
Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог
Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог - РИА Новости, 17.02.2025
Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог
Евросоюз теряет свое политическое влияние в контексте переговоров между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:30:00+03:00
2025-02-17T16:31:00+03:00
в мире
россия
сша
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дональд трамп
владимир путин
евросоюз
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Евросоюз теряет свое политическое влияние в контексте переговоров между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский политолог, сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек. "Украина — важная тема, но в Германии она вообще не обсуждается в рамках избирательной кампании, потому что правящие партии знают, что их официальная позиция крайне непопулярна. Как уже предупреждал (венгерский премьер Виктор - ред.) Орбан, если европейцы не займут чёткую позицию, то всё решат Путин и Трамп. Это уже происходит", - сказал Мачек. Собеседник агентства напомнил, что немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции заявил, что европейцы должны активно участвовать в поиске решения украинского конфликта. "Но при этом они всегда отказывались вести переговоры с Путиным и критиковали Трампа. В результате ЕС теряет своё политическое значение, и администрация Трампа исключает его из процессов принятия решений", - заключил эксперт. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html
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в мире, россия, сша, германия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог

Мачек: ЕС теряет политическое влияние в контексте переговоров РФ и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Евросоюз теряет свое политическое влияние в контексте переговоров между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский политолог, сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек.
"Украина — важная тема, но в Германии она вообще не обсуждается в рамках избирательной кампании, потому что правящие партии знают, что их официальная позиция крайне непопулярна. Как уже предупреждал (венгерский премьер Виктор - ред.) Орбан, если европейцы не займут чёткую позицию, то всё решат Путин и Трамп. Это уже происходит", - сказал Мачек.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
На Западе рассказали, как Трамп и Путин довели ЕС до нервного срыва
15 февраля, 15:53
Собеседник агентства напомнил, что немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции заявил, что европейцы должны активно участвовать в поиске решения украинского конфликта. "Но при этом они всегда отказывались вести переговоры с Путиным и критиковали Трампа. В результате ЕС теряет своё политическое значение, и администрация Трампа исключает его из процессов принятия решений", - заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе
14 февраля, 20:02
 
В миреРоссияСШАГерманияДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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