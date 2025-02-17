Евросоюз теряет политическое влияние, заявил политолог
Мачек: ЕС теряет политическое влияние в контексте переговоров РФ и США
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Евросоюз теряет свое политическое влияние в контексте переговоров между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский политолог, сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек.
"Украина — важная тема, но в Германии она вообще не обсуждается в рамках избирательной кампании, потому что правящие партии знают, что их официальная позиция крайне непопулярна. Как уже предупреждал (венгерский премьер Виктор - ред.) Орбан, если европейцы не займут чёткую позицию, то всё решат Путин и Трамп. Это уже происходит", - сказал Мачек.
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Собеседник агентства напомнил, что немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции заявил, что европейцы должны активно участвовать в поиске решения украинского конфликта. "Но при этом они всегда отказывались вести переговоры с Путиным и критиковали Трампа. В результате ЕС теряет своё политическое значение, и администрация Трампа исключает его из процессов принятия решений", - заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.