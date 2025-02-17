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Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 17.02.2025 (обновлено: 09:24 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/pokholodanie-1999746037.html
Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания
Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания - РИА Новости, 17.02.2025
Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания
Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания, противник замерзает на позициях, не имея теплой одежды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T07:08:00+03:00
2025-02-17T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 фев — РИА Новости. Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания, противник замерзает на позициях, не имея теплой одежды, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".&quot;В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск &quot;Север&quot; противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода&quot;, — рассказал собеседник агентства.Сейчас в лесах держатся морозы до минус 15 градусов."Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжелораненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра. Противник не эвакуирует своих бойцов с поля боя", — добавил собеседник агентства.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS.
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html
https://ria.ru/20250217/fsb-1999744623.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания

Боевики ВСУ в Курской области начали чаще погибать из-за резкого похолодания

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 17 фев — РИА Новости. Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания, противник замерзает на позициях, не имея теплой одежды, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".
«

"В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск "Север" противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода", — рассказал собеседник агентства.

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Сейчас в лесах держатся морозы до минус 15 градусов.
"Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжелораненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра. Противник не эвакуирует своих бойцов с поля боя", — добавил собеседник агентства.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS.
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