https://ria.ru/20250217/podrostki-1999756273.html

В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы

В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы - РИА Новости, 17.02.2025

В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы

Двое несовершеннолетних пытались поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Нижегородской области, украинский "куратор" обещал подросткам 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:32:00+03:00

2025-02-17T09:32:00+03:00

2025-02-17T09:32:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

горьковская железная дорога

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пытались поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Нижегородской области, украинский "куратор" обещал подросткам 50 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, подростки в конце 2024 года на перегоне "Шатки-Сатис" Горьковской железной дороги с помощью горючего попытались поджечь два релейных шкафа. Однако довести преступление до конца не смогли - их оперативно задержали. В ходе расследования установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подросткам отправил "куратор", действующий в интересах Украины. За преступление детям обещали по 25 тысяч рублей за каждый релейный шкаф, но денег они так и не получили. "Центральным МСУТ (межрегиональным следственным управлением на транспорте) СК России в отношении двух жителей региона 2008 года рождения возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими попытки диверсии на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию)", - сообщили в пресс-службе СК РФ.

https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html

https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

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происшествия, россия, нижегородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога