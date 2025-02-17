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В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы - РИА Новости, 17.02.2025
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09:32 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/podrostki-1999756273.html
В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы
В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы - РИА Новости, 17.02.2025
В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы
Двое несовершеннолетних пытались поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Нижегородской области, украинский "куратор" обещал подросткам 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:32:00+03:00
2025-02-17T09:32:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
горьковская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пытались поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Нижегородской области, украинский "куратор" обещал подросткам 50 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, подростки в конце 2024 года на перегоне "Шатки-Сатис" Горьковской железной дороги с помощью горючего попытались поджечь два релейных шкафа. Однако довести преступление до конца не смогли - их оперативно задержали. В ходе расследования установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подросткам отправил "куратор", действующий в интересах Украины. За преступление детям обещали по 25 тысяч рублей за каждый релейный шкаф, но денег они так и не получили. "Центральным МСУТ (межрегиональным следственным управлением на транспорте) СК России в отношении двух жителей региона 2008 года рождения возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими попытки диверсии на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию)", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Горьковская железная дорога
В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы

В Нижегородской области двое подростков пытались поджечь релейные шкафы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пытались поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Нижегородской области, украинский "куратор" обещал подросткам 50 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, подростки в конце 2024 года на перегоне "Шатки-Сатис" Горьковской железной дороги с помощью горючего попытались поджечь два релейных шкафа. Однако довести преступление до конца не смогли - их оперативно задержали.
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В ходе расследования установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подросткам отправил "куратор", действующий в интересах Украины. За преступление детям обещали по 25 тысяч рублей за каждый релейный шкаф, но денег они так и не получили.
"Центральным МСУТ (межрегиональным следственным управлением на транспорте) СК России в отношении двух жителей региона 2008 года рождения возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими попытки диверсии на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию)", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Горьковская железная дорога
 
 
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