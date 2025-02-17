https://ria.ru/20250217/podpole-1999905162.html

Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении

Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении - РИА Новости, 17.02.2025

Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении

Пророссийское подполье уничтожило на покровском направлении электротрансформатор, на сутки оставив без электричества подразделения БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:46:00+03:00

2025-02-17T18:46:00+03:00

2025-02-17T18:46:00+03:00

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило на покровском направлении электротрансформатор, на сутки оставив без электричества подразделения БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На покровском направлении пророссийские партизаны сожгли электротрансформатор, который питал место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, оставив почти на сутки дроноводов без электричества. Конечно, они сразу кинулись искать генераторы. Потом искали и подсоединяли провода, налаживали работу", - сказал собеседник агентства. По его данным, проведенная диверсия дала возможность подразделениям ВС РФ провести перегруппировку и начать штурмовые действия в населенном пункте Константинополь, который уже частично ими занят. Также он отметил, что во время бездействия украинских БПЛА была нанесена серия ударов по небольшим группам ВСУ. По данным Лебедева, была сорвана ротация украинского подразделения, а также уничтожен грузовик с личным составом и боекомплектом. "Сколько жизней русских бойцов было спасено поджогом партизан – не знаю. Но даже если всего одна – это очень хорошо. Надеюсь, что после освобождения всей части ДНР, партизан ждут заслуженные награды!" - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

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Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении 2025-02-17T18:46 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф