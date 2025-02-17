https://ria.ru/20250217/podpole-1999905162.html
Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении
Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении - РИА Новости, 17.02.2025
Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении
Пророссийское подполье уничтожило на покровском направлении электротрансформатор, на сутки оставив без электричества подразделения БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:46:00+03:00
2025-02-17T18:46:00+03:00
2025-02-17T18:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило на покровском направлении электротрансформатор, на сутки оставив без электричества подразделения БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На покровском направлении пророссийские партизаны сожгли электротрансформатор, который питал место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, оставив почти на сутки дроноводов без электричества. Конечно, они сразу кинулись искать генераторы. Потом искали и подсоединяли провода, налаживали работу", - сказал собеседник агентства. По его данным, проведенная диверсия дала возможность подразделениям ВС РФ провести перегруппировку и начать штурмовые действия в населенном пункте Константинополь, который уже частично ими занят. Также он отметил, что во время бездействия украинских БПЛА была нанесена серия ударов по небольшим группам ВСУ. По данным Лебедева, была сорвана ротация украинского подразделения, а также уничтожен грузовик с личным составом и боекомплектом. "Сколько жизней русских бойцов было спасено поджогом партизан – не знаю. Но даже если всего одна – это очень хорошо. Надеюсь, что после освобождения всей части ДНР, партизан ждут заслуженные награды!" - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении
Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении
2025-02-17T18:46
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Подполье уничтожило электротрансформатор на покровском направлении
Лебедев: подполье на сутки оставило без света украинские подразделения БПЛА