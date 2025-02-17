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Российские военные ударили по двум объектам ВСУ в Киевской области

Российские военные ударили по двум объектам ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 17.02.2025

Российские военные ударили по двум объектам ВСУ в Киевской области

Российские военные ударили по базе ВСУ и аэродрому в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:10:00+03:00

2025-02-17T13:10:00+03:00

2025-02-17T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по базе ВСУ и аэродрому в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В четыре часа утра 17 февраля был слышен прилет в городе Белая Церковь Киевской области. Взрыв был за городом в направлении военной базы, <...> рядом с микрорайоном Пионерская. Взрыв сопровождался долгой детонацией. Известно, что на территории базы формировались военные подразделения, связанные с артиллерией и тяжелой техникой", — сообщил собеседник агентства.Также, по данным Лебедева, ночью в понедельник были нанесены два удара по району Бровар в Киевской области, где находятся закрытая территория и заброшенный военный объект.Кроме того, российские военные нанесли удар в районе аэродрома в Киевской области."Сопротивление сообщает, что после удара в направлении аэродрома направилось около десятка скорых. <...> Также слышали пролет двух вертолетов в сторону Киева, что наводит на мысль о том, что под удар попали или очень большие военные чины, или, скорее всего, иностранные офицеры", — отметил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html

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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, киев, безопасность