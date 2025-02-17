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Владельцев жилья предупредили о штрафах за старую газовую плиту
Владельцев жилья предупредили о штрафах за старую газовую плиту - РИА Новости, 17.02.2025
Владельцев жилья предупредили о штрафах за старую газовую плиту
С 2025 года в России применяются более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Квартировладельцы обязаны следить за состоянием... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:18:00+03:00
2025-02-17T03:18:00+03:00
2025-02-17T14:04:00+03:00
общество
россия
мария яковлева
яковлев и партнеры
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. С 2025 года в России применяются более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Квартировладельцы обязаны следить за состоянием газовых плит, в противном случае им грозит штраф, агентству “Прайм” рассказала директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Она напомнила, что в среднем по нормативам срок службы газовой плиты составляет 14 лет, но у производителя могут быть свои градации, указанные в техническом паспорте изделия. По истечении данного срока плиту необходимо заменить, либо провести диагностику. Для этого необходимо вызвать специализированную службу, заключив с ней договор. Дальнейшая судьба плиты станет ясна после диагностики: ее придется либо заменить, либо оставить в эксплуатации на предписанный срок.“Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5000 до 10000 рублей, а при повторном нарушении — от 15000 до 25000 рублей”, — заключила Яковлева.
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общество, россия, мария яковлева, яковлев и партнеры
Общество, Россия, Мария Яковлева, Яковлев и партнеры
Владельцев жилья предупредили о штрафах за старую газовую плиту
Юрист Яковлева: владельцам старых газовых плит грозит штраф в 25 тысяч рублей