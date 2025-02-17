Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/peskov-1999808754.html
Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде
Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Эр-Рияде. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:03:00+03:00
2025-02-17T13:03:00+03:00
политика
цены на нефть
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
дмитрий песков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_c9a6ff76fa8954aa49e89f0180f66c78.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Эр-Рияде. Ранее СМИ сообщали, что Дмитриев якобы может принять участие в переговорах в Саудовской Аравии. Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают Лавров и Ушаков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить участие Дмитриева в переговорах. Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999604938.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_ae9e1f586938dbdd6592a498c053e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цены на нефть, россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, дмитрий песков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Политика, Цены на нефть, Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде

Песков не ответил на вопрос об участии Дмитриева в переговорах в Эр-Рияде

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Эр-Рияде.
Ранее СМИ сообщали, что Дмитриев якобы может принять участие в переговорах в Саудовской Аравии. Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
«
"Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают Лавров и Ушаков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить участие Дмитриева в переговорах.
Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии.
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США
15 февраля, 19:24
 
ПолитикаЦены на нефтьРоссияСШАСаудовская АравияКирилл ДмитриевДмитрий ПесковСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала