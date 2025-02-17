https://ria.ru/20250217/peskov-1999808754.html

Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде

Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Песков не ответил на вопрос об участии главы РФПИ в переговорах в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Эр-Рияде. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:03:00+03:00

2025-02-17T13:03:00+03:00

2025-02-17T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Эр-Рияде. Ранее СМИ сообщали, что Дмитриев якобы может принять участие в переговорах в Саудовской Аравии. Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают Лавров и Ушаков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить участие Дмитриева в переговорах. Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999604938.html

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Варвара Скокшина

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