https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html

Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США

Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США - РИА Новости, 17.02.2025

Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США

Саудовскую Аравию выбрали для контактов России и США, так как она устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:57:00+03:00

2025-02-17T12:57:00+03:00

2025-02-17T14:42:00+03:00

россия

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саудовская аравия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Саудовскую Аравию выбрали для контактов России и США, так как она устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Саудовскую Аравию упомянул президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. <...> Это место в целом устраивает и американскую сторону и российскую сторону. Это такое совместное решение", — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, почему именно это ближневосточное королевство выбрали площадкой для переговоров Москвы и Вашингтона.Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Они обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html

https://ria.ru/20250217/peskov-1999804581.html

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сша

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россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков