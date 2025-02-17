https://ria.ru/20250217/peskov-1999804581.html

В Кремле рассказали о планах по контактам России и США в Эр-Рияде

В Кремле рассказали о планах по контактам России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

В Кремле рассказали о планах по контактам России и США в Эр-Рияде

Контакты РФ и США в Эр-Рияде, прежде всего, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:52:00+03:00

2025-02-17T12:52:00+03:00

2025-02-17T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Контакты РФ и США в Эр-Рияде, прежде всего, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Прежде всего, контакты, которые будут во вторник (в Эр-Рияде - ред.), будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

https://ria.ru/20250217/konkurentsija-1999780627.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, политика