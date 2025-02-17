https://ria.ru/20250217/peskov-1999802263.html

Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию

Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию - РИА Новости, 17.02.2025

Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной торговой практикой возможное возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:45:00+03:00

2025-02-17T12:45:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной торговой практикой возможное возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе. "То, что на конкурентной основе, конечно же, они (западные бренды - ред.) смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", - подчеркнул Песков.

https://realty.ria.ru/20250211/laksheri-brendy-1998609035.html

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экономика, россия, москва, дмитрий песков