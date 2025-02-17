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Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию
Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию - РИА Новости, 17.02.2025
Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной торговой практикой возможное возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:45:00+03:00
2025-02-17T12:45:00+03:00
2025-02-17T12:46:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной торговой практикой возможное возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе. "То, что на конкурентной основе, конечно же, они (западные бренды - ред.) смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", - подчеркнул Песков.
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экономика, россия, москва, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию
Песков назвал возвращение западных брендов в Россию нормальной практикой