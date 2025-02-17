Рейтинг@Mail.ru
Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 17.02.2025 (обновлено: 17:46 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/pentagon-1999886057.html
Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне
Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне - РИА Новости, 17.02.2025
Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне
Американская актриса, обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Джулианна Мур утверждает, что правительство США запретило ее книгу о принятии... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:34:00+03:00
2025-02-17T17:46:00+03:00
культура
в мире
сша
россия
дональд трамп
джулианна мур (джули смит)
министерство обороны сша
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887995_0:0:2800:1574_1920x0_80_0_0_846273bbe7ccc76d938f570715973f3d.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американская актриса, обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Джулианна Мур утверждает, что правительство США запретило ее книгу о принятии внешности "Клубника с веснушками" (Freckleface Strawberry) в подведомственных министерству обороны страны школах. "Я была поражена, когда узнала, что моя первая книга "Клубника с веснушками" была запрещена в школах министерства обороны администрацией Трампа. "Клубника с веснушками" - это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конечном счете она учится жить с ними, когда понимает, что она особенная, "как и все остальные"... Я не могу перестать задаваться вопросом о том, что же такого спорного в этой иллюстрированной книге, из-за чего она была запрещена американским правительством. Я до глубины души огорчена, никогда бы не могла подумать, что такое произойдет в стране, в которой свобода слова и самовыражения является конституционным правом", - написала актриса в соцсети Instagram*.Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие кампании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html
https://ria.ru/20241127/mask-1986106084.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c45a2021b47015e54385ab4902964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, джулианна мур (джули смит), министерство обороны сша, пентагон
Культура, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джулианна Мур (Джули Смит), Министерство обороны США, Пентагон
Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне

Джулианна Мур обвинила правительство США в запрете ее книги в школах Пентагона

© Getty Images / Amy SussmanАктриса Джулианна Мур читает свою новую детскую книгу "Клубника с веснушками"
Актриса Джулианна Мур читает свою новую детскую книгу Клубника с веснушками - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Amy Sussman
Актриса Джулианна Мур читает свою новую детскую книгу "Клубника с веснушками"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американская актриса, обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Джулианна Мур утверждает, что правительство США запретило ее книгу о принятии внешности "Клубника с веснушками" (Freckleface Strawberry) в подведомственных министерству обороны страны школах.
"Я была поражена, когда узнала, что моя первая книга "Клубника с веснушками" была запрещена в школах министерства обороны администрацией Трампа. "Клубника с веснушками" - это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конечном счете она учится жить с ними, когда понимает, что она особенная, "как и все остальные"... Я не могу перестать задаваться вопросом о том, что же такого спорного в этой иллюстрированной книге, из-за чего она была запрещена американским правительством. Я до глубины души огорчена, никогда бы не могла подумать, что такое произойдет в стране, в которой свобода слова и самовыражения является конституционным правом", - написала актриса в соцсети Instagram*.
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ
8 февраля, 01:56
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение.
По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие кампании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Репродукция картины Василия Перова Портрет Достоевского - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Илон Маск признал, что произведения Достоевского лучше книг по психологии
27 ноября 2024, 21:10
 
КультураВ миреСШАРоссияДональд ТрампДжулианна Мур (Джули Смит)Министерство обороны СШАПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала