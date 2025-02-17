https://ria.ru/20250217/pentagon-1999886057.html

Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне

Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне - РИА Новости, 17.02.2025

Книгу Джулианны Мур запретили в школах при Пентагоне

Американская актриса, обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Джулианна Мур утверждает, что правительство США запретило ее книгу о принятии... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:34:00+03:00

2025-02-17T17:34:00+03:00

2025-02-17T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американская актриса, обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Джулианна Мур утверждает, что правительство США запретило ее книгу о принятии внешности "Клубника с веснушками" (Freckleface Strawberry) в подведомственных министерству обороны страны школах. "Я была поражена, когда узнала, что моя первая книга "Клубника с веснушками" была запрещена в школах министерства обороны администрацией Трампа. "Клубника с веснушками" - это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конечном счете она учится жить с ними, когда понимает, что она особенная, "как и все остальные"... Я не могу перестать задаваться вопросом о том, что же такого спорного в этой иллюстрированной книге, из-за чего она была запрещена американским правительством. Я до глубины души огорчена, никогда бы не могла подумать, что такое произойдет в стране, в которой свобода слова и самовыражения является конституционным правом", - написала актриса в соцсети Instagram*.Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие кампании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джулианна мур (джули смит), министерство обороны сша, пентагон