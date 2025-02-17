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СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана - РИА Новости, 17.02.2025
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17:14 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/pentagon-1999878490.html
СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана
СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана
Министерство обороны США финансировало программу "масштабного социального обмана" для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут быть использованы... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:14:00+03:00
2025-02-17T17:14:00+03:00
в мире
технологии
сша
илон маск
министерство обороны сша
университет южной калифорнии
raytheon
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство обороны США финансировало программу "масштабного социального обмана" для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут быть использованы против американцев, ее реализацию поручили подразделению агентства Рейтер, сообщает журнал Federalist со ссылкой на правительственные документы. Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. "Министерство обороны США финансировало программу "крупномасштабного социального обмана"... Правительство использовало программы "социальной инженерии" для создания сети фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут нарушать права американцев на свободу слова и частную жизнь, а также потенциально применяться в психологической войне", - пишет издание. По данным Federalist, Пентагон с 2018 года выделил более 9,1 миллиона долларов дочерней компании агентства Рейтер – в рамках программы DARPA Active Social Engineering Defense. Контракт, заказчиком которого выступали ВВС США, предусматривал разработку технологий для автоматического выявления и противодействия "социальной инженерии", включая мошеннические схемы и фишинг. Однако, как отмечает издание, программа позволяла не только бороться с цифровыми угрозами, но и создавать сети подставных аккаунтов, которые потенциально могут использоваться для манипуляций в интернете. "Этот DARPA-контракт включал разработку и развертывание технологий для управления фальшивыми учетными записями в соцсетях в массовом масштабе", - цитирует журнал своего генерального директора Шона Дэвиса. Издание также указывает, что финансирование получали такие организации, как HRL Laboratories, SRI International, Университет Южной Калифорнии, Raytheon BBN и MITRE Corporation. В отчете DARPA подчеркивалось, что программа должна была выявлять злоумышленников в интернете, но ее механизмы могут быть применены и для сбора данных о самих пользователях. "Создание таких ботов и систем слежения может поставить под угрозу права граждан США на частную жизнь и свободу слова", - добавляется в материале.
https://ria.ru/20250217/mask-1999760920.html
https://ria.ru/20250213/mask-1999030934.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, министерство обороны сша, университет южной калифорнии, raytheon, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Министерство обороны США, Университет Южной Калифорнии, Raytheon, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана

Federalist: Пентагон финансировал создание фальшивых аккаунтов в соцсетях

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство обороны США финансировало программу "масштабного социального обмана" для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут быть использованы против американцев, ее реализацию поручили подразделению агентства Рейтер, сообщает журнал Federalist со ссылкой на правительственные документы.
Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение.
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"Министерство обороны США финансировало программу "крупномасштабного социального обмана"... Правительство использовало программы "социальной инженерии" для создания сети фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут нарушать права американцев на свободу слова и частную жизнь, а также потенциально применяться в психологической войне", - пишет издание.
По данным Federalist, Пентагон с 2018 года выделил более 9,1 миллиона долларов дочерней компании агентства Рейтер – в рамках программы DARPA Active Social Engineering Defense. Контракт, заказчиком которого выступали ВВС США, предусматривал разработку технологий для автоматического выявления и противодействия "социальной инженерии", включая мошеннические схемы и фишинг.
Однако, как отмечает издание, программа позволяла не только бороться с цифровыми угрозами, но и создавать сети подставных аккаунтов, которые потенциально могут использоваться для манипуляций в интернете.
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"Этот DARPA-контракт включал разработку и развертывание технологий для управления фальшивыми учетными записями в соцсетях в массовом масштабе", - цитирует журнал своего генерального директора Шона Дэвиса.
Издание также указывает, что финансирование получали такие организации, как HRL Laboratories, SRI International, Университет Южной Калифорнии, Raytheon BBN и MITRE Corporation. В отчете DARPA подчеркивалось, что программа должна была выявлять злоумышленников в интернете, но ее механизмы могут быть применены и для сбора данных о самих пользователях.
"Создание таких ботов и систем слежения может поставить под угрозу права граждан США на частную жизнь и свободу слова", - добавляется в материале.
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