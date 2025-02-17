СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана
Federalist: Пентагон финансировал создание фальшивых аккаунтов в соцсетях
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство обороны США финансировало программу "масштабного социального обмана" для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут быть использованы против американцев, ее реализацию поручили подразделению агентства Рейтер, сообщает журнал Federalist со ссылкой на правительственные документы.
"Министерство обороны США финансировало программу "крупномасштабного социального обмана"... Правительство использовало программы "социальной инженерии" для создания сети фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут нарушать права американцев на свободу слова и частную жизнь, а также потенциально применяться в психологической войне", - пишет издание.
По данным Federalist, Пентагон с 2018 года выделил более 9,1 миллиона долларов дочерней компании агентства Рейтер – в рамках программы DARPA Active Social Engineering Defense. Контракт, заказчиком которого выступали ВВС США, предусматривал разработку технологий для автоматического выявления и противодействия "социальной инженерии", включая мошеннические схемы и фишинг.
Однако, как отмечает издание, программа позволяла не только бороться с цифровыми угрозами, но и создавать сети подставных аккаунтов, которые потенциально могут использоваться для манипуляций в интернете.
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"Этот DARPA-контракт включал разработку и развертывание технологий для управления фальшивыми учетными записями в соцсетях в массовом масштабе", - цитирует журнал своего генерального директора Шона Дэвиса.
Издание также указывает, что финансирование получали такие организации, как HRL Laboratories, SRI International, Университет Южной Калифорнии, Raytheon BBN и MITRE Corporation. В отчете DARPA подчеркивалось, что программа должна была выявлять злоумышленников в интернете, но ее механизмы могут быть применены и для сбора данных о самих пользователях.
"Создание таких ботов и систем слежения может поставить под угрозу права граждан США на частную жизнь и свободу слова", - добавляется в материале.