https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html

Патрушев предсказал раскол Запада на три группы

Патрушев предсказал раскол Запада на три группы - РИА Новости, 17.02.2025

Патрушев предсказал раскол Запада на три группы

Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы - одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, третья же объединит противников неонацизма РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:05:00+03:00

2025-02-17T17:05:00+03:00

2025-02-17T17:08:00+03:00

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николай патрушев

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы - одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, третья же объединит противников неонацизма и милитаризма, прогнозирует помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". На проходившей 14-16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности западники пытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС, но потерпели явный провал, заявил Патрушев."Продвигаемая в Мюнхене антироссийская и проукраинская повестка продемонстрировала разрастающийся раскол в стане западников. Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999802924.html

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мюнхен

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в мире, россия, киев, мюнхен, николай патрушев, брикс, шос, мюнхенская конференция по безопасности