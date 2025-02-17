https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html
Патрушев предсказал раскол Запада на три группы
Патрушев предсказал раскол Запада на три группы - РИА Новости, 17.02.2025
Патрушев предсказал раскол Запада на три группы
Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы - одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, третья же объединит противников неонацизма РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:05:00+03:00
2025-02-17T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы - одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, третья же объединит противников неонацизма и милитаризма, прогнозирует помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". На проходившей 14-16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности западники пытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС, но потерпели явный провал, заявил Патрушев."Продвигаемая в Мюнхене антироссийская и проукраинская повестка продемонстрировала разрастающийся раскол в стане западников. Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - сказал Патрушев.
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в мире, россия, киев, мюнхен, николай патрушев, брикс, шос, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Киев, Мюнхен, Николай Патрушев, БРИКС, ШОС, Мюнхенская конференция по безопасности
Патрушев предсказал раскол Запада на три группы
Помощник президента РФ Патрушев: западные страны скоро разделятся на три группы