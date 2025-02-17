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Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 17.02.2025
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17:03 17.02.2025 (обновлено: 17:08 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873030.html
Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию
Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 17.02.2025
Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию
Планы западников, пытавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности привлечь под знамена русофобии партнеров России по БРИКС и ШОС, провалились, заявил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:03:00+03:00
2025-02-17T17:08:00+03:00
россия
мюнхен
бавария
николай патрушев
брикс
шос
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планы западников, пытавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности привлечь под знамена русофобии партнеров России по БРИКС и ШОС, провалились, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "В очередной раз этот ежегодный форум подтвердил отсутствие желания его организаторов объединить усилия для защиты мира. О безопасности в прямом понимании этого слова в Баварии не говорилось. По сути, конференция стала очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - констатировал Патрушев.
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россия, мюнхен, бавария, николай патрушев, брикс, шос, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, Мюнхен, Бавария, Николай Патрушев, БРИКС, ШОС, Мюнхенская конференция по безопасности
Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию

Патрушев: планы Запада расширить круг стран-русофобов в Мюнхене провалились

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планы западников, пытавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности привлечь под знамена русофобии партнеров России по БРИКС и ШОС, провалились, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
"В очередной раз этот ежегодный форум подтвердил отсутствие желания его организаторов объединить усилия для защиты мира. О безопасности в прямом понимании этого слова в Баварии не говорилось. По сути, конференция стала очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - констатировал Патрушев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Скандальные итоги Мюнхена: Украина будет в НАТО назло Путину и Трампу
16 февраля, 08:00
 
РоссияМюнхенБаварияНиколай ПатрушевБРИКСШОСМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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