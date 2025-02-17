https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873030.html

Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию

Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 17.02.2025

Патрушев прокомментировал Мюнхенскую конференцию

Планы западников, пытавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности привлечь под знамена русофобии партнеров России по БРИКС и ШОС, провалились, заявил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:03:00+03:00

2025-02-17T17:03:00+03:00

2025-02-17T17:08:00+03:00

россия

мюнхен

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николай патрушев

брикс

шос

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планы западников, пытавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности привлечь под знамена русофобии партнеров России по БРИКС и ШОС, провалились, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "В очередной раз этот ежегодный форум подтвердил отсутствие желания его организаторов объединить усилия для защиты мира. О безопасности в прямом понимании этого слова в Баварии не говорилось. По сути, конференция стала очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - констатировал Патрушев.

https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

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мюнхен

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россия, мюнхен, бавария, николай патрушев, брикс, шос, мюнхенская конференция по безопасности