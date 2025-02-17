Находящимся за границей украинцам начали выдавать паспорта
Верещук: находящимся за границей украинским мужчинам начали выдавать паспорта
Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Находящимся за границей украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет начали выдавать паспорта, заявки на которые были поданы до 24 апреля 2024 года, сообщила в понедельник замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" в декабре сообщало, что гражданам Украины, достигшим 18-летнего возраста и не стоящим на воинском учете, массово отказывают в выдаче паспортов за границей.
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"Месяц назад президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
Государственная миграционная служба Украины в свою очередь на своем сайте сообщает, что граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года, смогут получить паспорт за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов.
Ранее в понедельник украинская "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на постановление правительства, сообщала, что граждане Украины, получающие паспорта за границей по запросам, поданным до апреля 2024 года, автоматически внесут в реестр военнообязанных.
При этом украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщает, что находящиеся за границей украинские мужчины жалуются, что у них все равно требуют приложение "Резерв+" и военно-учетные документы для получения паспортов. "Украинцы сообщают, что чиновники говорят ждать официальной публикации постановления в государственных изданиях", - добавляется в сообщении издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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