https://ria.ru/20250217/papa-1999844491.html

Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан

Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан - РИА Новости, 17.02.2025

Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан

Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:11:00+03:00

2025-02-17T15:11:00+03:00

2025-02-17T15:43:00+03:00

религия

папа римский

римско-католическая церковь

в мире

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 17 фев – РИА Новости. Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба печати Святого престола."Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день исследования указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения", - говорится в сообщении.В отдельном коммюнике Ватикан сообщил об отмене традиционной всеобщей аудиенции в среду.В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены по понедельник.Ранее служба печати сообщила, что папе Франциск в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.В начале февраля ватиканская пресс-служба сообщила, что папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.

https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977624927.html

ватикан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

папа римский, римско-католическая церковь, в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)