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Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан - РИА Новости, 17.02.2025
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Религия
 
15:11 17.02.2025 (обновлено: 15:43 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/papa-1999844491.html
Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан
Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан - РИА Новости, 17.02.2025
Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан
Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:11:00+03:00
2025-02-17T15:43:00+03:00
религия
папа римский
римско-католическая церковь
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 17 фев – РИА Новости. Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба печати Святого престола."Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день исследования указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения", - говорится в сообщении.В отдельном коммюнике Ватикан сообщил об отмене традиционной всеобщей аудиенции в среду.В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены по понедельник.Ранее служба печати сообщила, что папе Франциск в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.В начале февраля ватиканская пресс-служба сообщила, что папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html
https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977624927.html
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папа римский, римско-католическая церковь, в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Папа Римский, Римско-католическая церковь, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Папа Римский пока останется в больнице, сообщил Ватикан

Ватикан: Папа Римский останется в больнице, клиническая картина сложная

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 17 фев – РИА Новости. Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба печати Святого престола.
«
"Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день исследования указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения", - говорится в сообщении.
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Вчера, 22:07
В отдельном коммюнике Ватикан сообщил об отмене традиционной всеобщей аудиенции в среду.
В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены по понедельник.
Ранее служба печати сообщила, что папе Франциск в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.
В начале февраля ватиканская пресс-служба сообщила, что папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.
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РелигияПапа РимскийРимско-католическая церковьВ миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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