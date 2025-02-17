https://ria.ru/20250217/pantsir-1999842072.html

Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"

Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей" - РИА Новости, 17.02.2025

Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:57:00+03:00

2025-02-17T14:57:00+03:00

2025-02-17T14:57:00+03:00

безопасность

россия

абу-даби

оаэ

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время", - сказал он на полях выставки IDEX 2025. Мантуров уточнил, что "Панцирь" активно используется, в первую очередь, Вооруженными силами РФ, но также есть портфель заказов на эти комплексы от других стран. Первый вице-премьер рассказал, что "Панцирь" постоянно модернизируется. Так, он недавно получил мини-ракеты для борьбы с дронами, которые позволяют не тратить более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты. Такое обновление, по его словам, вызвало у инозаказчиков дополнительную заинтересованность. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998756406.html

https://ria.ru/20250203/kalashnikov-1997042801.html

россия

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, абу-даби, оаэ, денис мантуров