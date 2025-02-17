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Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей" - РИА Новости, 17.02.2025
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14:57 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/pantsir-1999842072.html
Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"
Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей" - РИА Новости, 17.02.2025
Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:57:00+03:00
2025-02-17T14:57:00+03:00
безопасность
россия
абу-даби
оаэ
денис мантуров
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время", - сказал он на полях выставки IDEX 2025. Мантуров уточнил, что "Панцирь" активно используется, в первую очередь, Вооруженными силами РФ, но также есть портфель заказов на эти комплексы от других стран. Первый вице-премьер рассказал, что "Панцирь" постоянно модернизируется. Так, он недавно получил мини-ракеты для борьбы с дронами, которые позволяют не тратить более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты. Такое обновление, по его словам, вызвало у инозаказчиков дополнительную заинтересованность. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998756406.html
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безопасность, россия, абу-даби, оаэ, денис мантуров
Безопасность, Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"

Мантуров: "Панцирь" в ближайшее время оснастят лазерным комплексом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время", - сказал он на полях выставки IDEX 2025.
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Мантуров уточнил, что "Панцирь" активно используется, в первую очередь, Вооруженными силами РФ, но также есть портфель заказов на эти комплексы от других стран.
Первый вице-премьер рассказал, что "Панцирь" постоянно модернизируется. Так, он недавно получил мини-ракеты для борьбы с дронами, которые позволяют не тратить более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты. Такое обновление, по его словам, вызвало у инозаказчиков дополнительную заинтересованность.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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БезопасностьРоссияАбу-ДабиОАЭДенис Мантуров
 
 
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