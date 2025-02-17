https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html

Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день - РИА Новости, 17.02.2025

Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:11:00+03:00

2025-02-17T03:11:00+03:00

2025-02-17T03:11:00+03:00

общество

москва

антонина стародубова

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Необходимо позаботиться об адекватном количестве различных овощей и фруктов на вашем столе, ежедневно рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод в рационе питания – источников витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов", - рассказала Стародубова. Она отметила, что в качестве источника углеводов следует выбирать продукты из цельного зерна: нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые – источники витаминов, минеральных веществ, растительного белка, клетчатки. Клетчатка, которая содержится в растительных продуктах, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на уровень холестерина в крови. "В качестве источника полноценного белка выбирайте диетические сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, цыпленок, молочные продукты пониженной жирности, обязательно включайте в рацион питания рыбу. Не увлекайтесь сладостями, кондитерскими изделиями, выпечкой – соблюдайте меру, а если хотите скорректировать массу тела, то рекомендуется хотя бы временно отказаться от этой группы продуктов", - подчеркнула Стародубова.

https://ria.ru/20250211/yagody-1998520839.html

https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html

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общество, москва, антонина стародубова