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Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день - РИА Новости, 17.02.2025
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03:11 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html
Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день
Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день - РИА Новости, 17.02.2025
Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день
Ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:11:00+03:00
2025-02-17T03:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Необходимо позаботиться об адекватном количестве различных овощей и фруктов на вашем столе, ежедневно рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод в рационе питания – источников витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов", - рассказала Стародубова. Она отметила, что в качестве источника углеводов следует выбирать продукты из цельного зерна: нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые – источники витаминов, минеральных веществ, растительного белка, клетчатки. Клетчатка, которая содержится в растительных продуктах, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на уровень холестерина в крови. "В качестве источника полноценного белка выбирайте диетические сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, цыпленок, молочные продукты пониженной жирности, обязательно включайте в рацион питания рыбу. Не увлекайтесь сладостями, кондитерскими изделиями, выпечкой – соблюдайте меру, а если хотите скорректировать массу тела, то рекомендуется хотя бы временно отказаться от этой группы продуктов", - подчеркнула Стародубова.
https://ria.ru/20250211/yagody-1998520839.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Врач Стародубова: ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на рынке
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Овощи на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Необходимо позаботиться об адекватном количестве различных овощей и фруктов на вашем столе, ежедневно рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод в рационе питания – источников витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов", - рассказала Стародубова.
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Она отметила, что в качестве источника углеводов следует выбирать продукты из цельного зерна: нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые – источники витаминов, минеральных веществ, растительного белка, клетчатки. Клетчатка, которая содержится в растительных продуктах, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на уровень холестерина в крови.
"В качестве источника полноценного белка выбирайте диетические сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, цыпленок, молочные продукты пониженной жирности, обязательно включайте в рацион питания рыбу. Не увлекайтесь сладостями, кондитерскими изделиями, выпечкой – соблюдайте меру, а если хотите скорректировать массу тела, то рекомендуется хотя бы временно отказаться от этой группы продуктов", - подчеркнула Стародубова.
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