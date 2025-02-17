https://ria.ru/20250217/otel-1999903713.html

Переговоры России и США могут пройти в отеле-тюрьме для принцев

Переговоры России и США могут пройти в отеле-тюрьме для принцев - РИА Новости, 17.02.2025

Переговоры России и США могут пройти в отеле-тюрьме для принцев

Саудовская Аравия готовится принять возможные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые обсудят в королевстве... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:40:00+03:00

2025-02-17T18:40:00+03:00

2025-02-17T22:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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саудовская аравия

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эр-рияд (город)

владимир путин

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия готовится принять возможные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые обсудят в королевстве возможности для завершения украинского конфликта, встреча может пройти в известном отеле Ritz Carlton, где в 2018 году держали под арестом принцев, или в центре имени короля Абдель Азиза напротив этой гостиницы. Ранее Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио для подготовки переговоров уже прибыл в Эр-Рияд, где также ожидается прибытие российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча делегаций планируется во вторник. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Эр-Рияде будет обсуждаться в том числе и тема организации встречи двух президентов. В последние годы Саудовская Аравия не раз становилась местом важных международных встреч и перекрёстком, где пересекались посреднические усилия с целью положить конец длительным конфликтам. Так, в 2021 году в оазисе Аль-Ула в районе вулканического нагорья на северо-западе королевства произошло примирение и воссоединение арабских стран Персидского залива после конфликта и заморозки отношений на 4,5 года между Саудовской Аравией и её союзниками с одной стороны и Катаром - с другой. Излюбленный наследным принцем королевства, фактическим правителем страны Мухаммедом бен Салманом оазис превратился в место приёма официальных делегаций, в тишине и уединении которого от шумных городов важные гости могли настроиться на миролюбивый лад. Другим важным местом встреч с иностранными делегациями для руководства Саудовской Аравии стал новый курорт Неом на Красном море вблизи возводимого королевством самого масштабного в регионе проекта по созданию в пустыне города-будущего The Line. Однако саудовской столице Эр-Рияду по-прежнему принадлежит первенство в созыве в королевстве международных встреч, саммитов и переговоров. Саудовская Аравия остро реагирует на проблемы арабского и мусульманского мира, лидером которого она считается, поэтому в Эр-Рияде постоянно проходят арабские саммиты по разным проблемам. Так, после начала военных действий в секторе Газа власти королевства организовали в Эр-Рияде первый арабо-мусульманский саммит с участием лидеров большинства арабских и исламских стран. Он прошел в центре короля Абдель Азиза напротив гостиницы Ritz Carlton. По данным западных СМИ, обсуждение послевоенного устройства сектора Газа ведущими арабскими странами тоже состоится в Эр-Рияде в пятницу, 21 февраля. В столице Саудовской Аравии также ждут российско-американский саммит, который должен пройти до конца февраля. По некоторым данным, саммит может быть организован в том же месте, что и арабо-исламский саммит, вблизи самой известной в саудовской столице пятизвездочной гостиницы, которая знаменита не только как место проведения важных переговоров, но и как место, ставшее своего рода тюрьмой для многих членов правящей династии, госчиновников и крупных бизнесменов. В 2018 году ставший наследным принцем Мухаммед бен Салман именно там держал фактически под арестом десятки богатейших и влиятельных людей страны, добиваясь от них пополнения казны государства взамен украденных в результате коррупционных дел средств. Несмотря на это, гостиница не приобрела плохую репутацию и по-прежнему является основным местом встреч официальных делегаций и переговоров.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999875754.html

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