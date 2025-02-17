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В Омске экс-депутата горсовета обвинили во взятке

В Омске экс-депутата горсовета обвинили во взятке - РИА Новости, 17.02.2025

В Омске экс-депутата горсовета обвинили во взятке

Бывшая депутат горсовета Омска от "Единой России" Ирина Ковалева обвиняется в получении взятки за помощь в трудоустройстве помощником депутата, рассказали РИА... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:36:00+03:00

2025-02-17T15:36:00+03:00

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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Бывшая депутат горсовета Омска от "Единой России" Ирина Ковалева обвиняется в получении взятки за помощь в трудоустройстве помощником депутата, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России Экс-депутат Омского городского Совета седьмого созыва от "Единой России" Ирина Ковалева с 16 мая 2024 сложила свои полномочия. Ее обвиняют в "получении должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег". "По данным следствия, с ноября 2022 по апрель 2024 года обвиняемая, используя свое служебное положение, незаконно получила лично и через посредника в общей сумме более 838 тысяч рублей за трудоустройство на должность помощника депутата и дальнейшую работу, при этом половина заработной платы помощника депутата передавалась обвиняемой в виде взятки", - рассказали в пресс-службе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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омск, россия, единая россия, происшествия