https://ria.ru/20250217/ombudsmen-1999813924.html

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве - РИА Новости, 17.02.2025

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве

Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:23:00+03:00

2025-02-17T13:23:00+03:00

2025-02-17T13:24:00+03:00

происшествия

россия

москва

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы. "Шестнадцатого февраля в бассейне московского спорткомплекса "Надежда" произошел инцидент, в результате которого пострадал семилетний мальчик. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера, ребенок оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который находился в бассейне. После того как ему оказали первую помощь, ребенка немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написала Ярославская. Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)