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Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве - РИА Новости, 17.02.2025
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13:23 17.02.2025 (обновлено: 13:24 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ombudsmen-1999813924.html
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве - РИА Новости, 17.02.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве
Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:23:00+03:00
2025-02-17T13:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы. "Шестнадцатого февраля в бассейне московского спорткомплекса "Надежда" произошел инцидент, в результате которого пострадал семилетний мальчик. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера, ребенок оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который находился в бассейне. После того как ему оказали первую помощь, ребенка немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написала Ярославская. Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
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происшествия, россия, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве

Ярославская: жизни пострадавшего в бассейне в Москве ребенка ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы.
"Шестнадцатого февраля в бассейне московского спорткомплекса "Надежда" произошел инцидент, в результате которого пострадал семилетний мальчик. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера, ребенок оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который находился в бассейне. После того как ему оказали первую помощь, ребенка немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написала Ярославская.
Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
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ПроисшествияРоссияМоскваОльга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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