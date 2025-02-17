Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в бассейне в Москве
Ярославская: жизни пострадавшего в бассейне в Москве ребенка ничего не угрожает
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе столицы, ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы.
"Шестнадцатого февраля в бассейне московского спорткомплекса "Надежда" произошел инцидент, в результате которого пострадал семилетний мальчик. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера, ребенок оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который находился в бассейне. После того как ему оказали первую помощь, ребенка немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написала Ярославская.
Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
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