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В Минсвязи Ростовской области проходят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
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11:39 17.02.2025 (обновлено: 11:44 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/obyski-1999782149.html
В Минсвязи Ростовской области проходят обыски
В Минсвязи Ростовской области проходят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
В Минсвязи Ростовской области проходят обыски
Силовики проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:39:00+03:00
2025-02-17T11:44:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В министерстве связи области ведутся обыски", - сказал собеседник агентства.Ранее региональное УФСБ России сообщило о задержании заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в четыре раза.Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Как сообщал источник агентства, помимо министерства связи в понедельник обыски ведутся министерстве сельского хозяйства и правительства региона. Они связаны с задержанием замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.
https://ria.ru/20250207/rosnano-1997911303.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Минсвязи Ростовской области проходят обыски

В ростовском Минсвязи проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В министерстве связи области ведутся обыски", - сказал собеседник агентства.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями
7 февраля, 11:31
Ранее региональное УФСБ России сообщило о задержании заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в четыре раза.
Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
Как сообщал источник агентства, помимо министерства связи в понедельник обыски ведутся министерстве сельского хозяйства и правительства региона. Они связаны с задержанием замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.
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