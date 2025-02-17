https://ria.ru/20250217/obyski-1999782149.html

В Минсвязи Ростовской области проходят обыски

В Минсвязи Ростовской области проходят обыски - РИА Новости, 17.02.2025

В Минсвязи Ростовской области проходят обыски

Силовики проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:39:00+03:00

2025-02-17T11:39:00+03:00

2025-02-17T11:44:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В министерстве связи области ведутся обыски", - сказал собеседник агентства.Ранее региональное УФСБ России сообщило о задержании заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в четыре раза.Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Как сообщал источник агентства, помимо министерства связи в понедельник обыски ведутся министерстве сельского хозяйства и правительства региона. Они связаны с задержанием замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.

https://ria.ru/20250207/rosnano-1997911303.html

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ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область