https://ria.ru/20250217/obyski-1999761558.html
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски
Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:07:00+03:00
2025-02-17T10:07:00+03:00
2025-02-17T12:03:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250214/napso-1999466527.html
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html
ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски
У задержанного ростовского замгубернатора Рачаловского проводят обыски
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ
, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.