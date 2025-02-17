https://ria.ru/20250217/obyski-1999761558.html

У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски

У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025

У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски

Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:07:00+03:00

2025-02-17T10:07:00+03:00

2025-02-17T12:03:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250214/napso-1999466527.html

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ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область