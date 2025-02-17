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У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
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10:07 17.02.2025 (обновлено: 12:03 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/obyski-1999761558.html
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски
Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:07:00+03:00
2025-02-17T12:03:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250214/napso-1999466527.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
У замгубернатора Ростовской области Рачаловского проводят обыски

У задержанного ростовского замгубернатора Рачаловского проводят обыски

© Фото : Константин Рачаловский/TelegramКонстантин Рачаловский
Константин Рачаловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Константин Рачаловский/Telegram
Константин Рачаловский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проводят обыски у замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.
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В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
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