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Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.02.2025
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:33:00+03:00
2025-02-17T00:33:00+03:00
2025-02-17T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... 22 - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего был выпущен 71 боеприпас. Поступали сведения о ранении четырех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас