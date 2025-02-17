https://ria.ru/20250217/oae-1999855504.html

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения - РИА Новости, 17.02.2025

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписал в понедельник межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:15:00+03:00

2025-02-17T16:15:00+03:00

2025-02-17T16:15:00+03:00

экономика

россия

оаэ

абу-даби

антон силуанов

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписал в понедельник межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов, сообщает Минфин РФ. "Сегодня, 17 февраля, в Абу-Даби министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади Аль-Хусэйни провели первое заседание российско-эмиратского финансового диалога на уровне министров финансов. В завершении финансового диалога состоялось торжественное подписание межправительственного соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан", – прокомментировал подписание Силуанов, слова которого приводятся в материалах. В ходе диалога стороны также обменялись опытом внедрения ИИ-технологий в бюджетные процессы, обсудили современные тенденции развития международного налогового сотрудничества, сообщили в Минфине. Силуанов, комментируя широкий круг вопросов, которые поднимались в рамках диалога, отметил, что взгляды и интересы стран совпадают по актуальным вопросам финансовой повестки, в том числе по совершенствованию бюджетного процесса и его цифровизации, подходов к государственно-частному партнерству. Минфин РФ в середине января сообщал, что Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об устранении двойного налогообложения. Оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти, рассказывал статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Стороны тогда договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года.

https://ria.ru/20250217/tovarooborot-1999829747.html

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оаэ

абу-даби

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экономика, россия, оаэ, абу-даби, антон силуанов, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)