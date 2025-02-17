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В Норвегии открестились от обсуждения отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/norvegiya-1999936503.html
В Норвегии открестились от обсуждения отправки войск на Украину
В Норвегии открестились от обсуждения отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
В Норвегии открестились от обсуждения отправки войск на Украину
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что сейчас не время обсуждать отправку норвежских войск на Украину. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:39:00+03:00
2025-02-17T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
великобритания
кир стармер
эспен барт эйде
дональд трамп
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что сейчас не время обсуждать отправку норвежских войск на Украину. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "Сейчас не время это обсуждать", - заявил Стёре телерадиокомпании NRK, отвечая на вопрос о том, стоит ли Норвегии последовать примеру Великобритании. Кроме того, согласно NRK, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в настоящее время конкретных планов по отправке норвежских войск на Украину нет, но Норвегия примет участие в обсуждении и будет принимать решения по мере развития ситуации. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250207/oslo-1997908122.html
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в мире, украина, норвегия, великобритания, кир стармер, эспен барт эйде, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Великобритания, Кир Стармер, Эспен Барт Эйде, Дональд Трамп, Россия
В Норвегии открестились от обсуждения отправки войск на Украину

Премьер Норвегии Стере: сейчас не время обсуждать отправку войск на Украину

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на вечерний Киркенес, Норвегия
Вид на вечерний Киркенес, Норвегия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на вечерний Киркенес, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что сейчас не время обсуждать отправку норвежских войск на Украину.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
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"Сейчас не время это обсуждать", - заявил Стёре телерадиокомпании NRK, отвечая на вопрос о том, стоит ли Норвегии последовать примеру Великобритании.
Кроме того, согласно NRK, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в настоящее время конкретных планов по отправке норвежских войск на Украину нет, но Норвегия примет участие в обсуждении и будет принимать решения по мере развития ситуации.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНорвегияВеликобританияКир СтармерЭспен Барт ЭйдеДональд ТрампРоссия
 
 
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