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Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины - РИА Новости, 17.02.2025
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13:14 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/niderlandy-1999811347.html
Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины
Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1 признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:14:00+03:00
2025-02-17T13:14:00+03:00
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ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1 признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, поэтому нужны первые предложения по переговорам. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. По мнению Брекелманса, то, что американцы "пошли на уступки" еще до начала переговоров, это "отражение того факта, что (президент РФ Владимир) Путин в настоящее время находится в более сильной позиции, чем (Владимир) Зеленский". "Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения", - сказал Брекелманс. Министр обороны Нидерландов также заявил, что поддерживает призыв генсека НАТО Марка Рютте к европейским странам "бороться" за свое место за столом переговоров по Украине. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах украинского урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987639727.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины

Министр обороны Нидерландов Брекелманс признал хорошее военное положение России

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1 признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, поэтому нужны первые предложения по переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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По мнению Брекелманса, то, что американцы "пошли на уступки" еще до начала переговоров, это "отражение того факта, что (президент РФ Владимир) Путин в настоящее время находится в более сильной позиции, чем (Владимир) Зеленский".
"Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения", - сказал Брекелманс.
Министр обороны Нидерландов также заявил, что поддерживает призыв генсека НАТО Марка Рютте к европейским странам "бороться" за свое место за столом переговоров по Украине.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах украинского урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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