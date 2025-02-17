Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины
Министр обороны Нидерландов Брекелманс признал хорошее военное положение России
Российские военные. Архивное фото
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ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1 признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, поэтому нужны первые предложения по переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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По мнению Брекелманса, то, что американцы "пошли на уступки" еще до начала переговоров, это "отражение того факта, что (президент РФ Владимир) Путин в настоящее время находится в более сильной позиции, чем (Владимир) Зеленский".
"Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения", - сказал Брекелманс.
Министр обороны Нидерландов также заявил, что поддерживает призыв генсека НАТО Марка Рютте к европейским странам "бороться" за свое место за столом переговоров по Украине.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах украинского урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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