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ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
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19:23 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999911788.html
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя
Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, заявил постпред... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:23:00+03:00
2025-02-17T19:23:00+03:00
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Сегодняшние европейские элиты, отметил Небензя, неспособны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России, поскольку много лет выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации.
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В мире, Цены на нефть, Великобритания, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя

Небензя: ЕС и Лондон не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Сегодняшние европейские элиты, отметил Небензя, неспособны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России, поскольку много лет выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
Вчера, 18:58
 
В миреЦены на нефтьВеликобританияРоссияУкраинаВасилий НебензяООНЕвросоюз
 
 
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