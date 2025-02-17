https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999911788.html
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя
Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, заявил постпред... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:23:00+03:00
2025-02-17T19:23:00+03:00
2025-02-17T19:23:00+03:00
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Сегодняшние европейские элиты, отметил Небензя, неспособны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России, поскольку много лет выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В мире, Цены на нефть, Великобритания, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров по Украине, заявил Небензя
Небензя: ЕС и Лондон не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине