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Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли

Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли - РИА Новости, 17.02.2025

Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли

Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:50:00+03:00

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технологии

земля

сергей донченко

gps

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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. "Массовое применение ГЛОНАСС и GPS началось лет через 30 после их появления. Все ускоряется, но широкое внедрение гравиметрии, на мой взгляд, ждать еще не менее 10-15 лет. Приборы существенно уменьшатся в размерах, когда появится квантовый гравиметр, пока идет поиск квантовых эффектов, которые позволят это решить", - сказал Донченко. Он рассказал, что интеграция гравиметрии и спутниковых систем позволит предоставить бесшовную навигацию, которая не будет теряться в труднодоступных регионах, как, например, в тоннелях или горах. По словам ученого, сейчас точность позиционирования по гравиметрии составляет 100-200 метров, однако там, где спутниковые навигационные системы вообще не работают, это уже хорошо, уверен Донченко.

https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, земля, сергей донченко, gps