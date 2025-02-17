Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли
Ученый Донченко: навигация по полям Земли станет доступной через 10-15 лет
Спутниковая навигация. Архивное фото
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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
"Массовое применение ГЛОНАСС и GPS началось лет через 30 после их появления. Все ускоряется, но широкое внедрение гравиметрии, на мой взгляд, ждать еще не менее 10-15 лет. Приборы существенно уменьшатся в размерах, когда появится квантовый гравиметр, пока идет поиск квантовых эффектов, которые позволят это решить", - сказал Донченко.
Он рассказал, что интеграция гравиметрии и спутниковых систем позволит предоставить бесшовную навигацию, которая не будет теряться в труднодоступных регионах, как, например, в тоннелях или горах. По словам ученого, сейчас точность позиционирования по гравиметрии составляет 100-200 метров, однако там, где спутниковые навигационные системы вообще не работают, это уже хорошо, уверен Донченко.
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