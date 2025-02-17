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Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли - РИА Новости, 17.02.2025
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10:50 17.02.2025
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Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли
Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли - РИА Новости, 17.02.2025
Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли
Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025
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технологии
земля
сергей донченко
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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. "Массовое применение ГЛОНАСС и GPS началось лет через 30 после их появления. Все ускоряется, но широкое внедрение гравиметрии, на мой взгляд, ждать еще не менее 10-15 лет. Приборы существенно уменьшатся в размерах, когда появится квантовый гравиметр, пока идет поиск квантовых эффектов, которые позволят это решить", - сказал Донченко. Он рассказал, что интеграция гравиметрии и спутниковых систем позволит предоставить бесшовную навигацию, которая не будет теряться в труднодоступных регионах, как, например, в тоннелях или горах. По словам ученого, сейчас точность позиционирования по гравиметрии составляет 100-200 метров, однако там, где спутниковые навигационные системы вообще не работают, это уже хорошо, уверен Донченко.
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технологии, земля, сергей донченко, gps
Технологии, Земля, Сергей Донченко, GPS
Ученый рассказал о перспективах навигации по геофизическим полям Земли

Ученый Донченко: навигация по полям Земли станет доступной через 10-15 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСпутниковая навигация
Спутниковая навигация - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Навигация по естественным полям Земли через 10-15 лет станет доступной каждому и настолько же широко распространенной, как сегодня спутниковые системы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
"Массовое применение ГЛОНАСС и GPS началось лет через 30 после их появления. Все ускоряется, но широкое внедрение гравиметрии, на мой взгляд, ждать еще не менее 10-15 лет. Приборы существенно уменьшатся в размерах, когда появится квантовый гравиметр, пока идет поиск квантовых эффектов, которые позволят это решить", - сказал Донченко.
Он рассказал, что интеграция гравиметрии и спутниковых систем позволит предоставить бесшовную навигацию, которая не будет теряться в труднодоступных регионах, как, например, в тоннелях или горах. По словам ученого, сейчас точность позиционирования по гравиметрии составляет 100-200 метров, однако там, где спутниковые навигационные системы вообще не работают, это уже хорошо, уверен Донченко.
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