https://ria.ru/20250217/nato-1999899847.html

В НАТО резко сменили риторику после заявлений Трампа по Украине

В НАТО резко сменили риторику после заявлений Трампа по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

В НАТО резко сменили риторику после заявлений Трампа по Украине

Пресс-служба НАТО после последних заявлений по Украине, сделанных Дональдом Трампом и представителями его администрации, резко сменила риторику своих заявлений, РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:26:00+03:00

2025-02-17T18:26:00+03:00

2025-02-17T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

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владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Пресс-служба НАТО после последних заявлений по Украине, сделанных Дональдом Трампом и представителями его администрации, резко сменила риторику своих заявлений, заменив традиционное: "агрессия России против Украины" на нейтральное: "украинский конфликт", обратило внимание РИА Новости. Генсек альянса Марк Рютте в понедельник принял в Брюсселе специального посланника Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога, который провел консультации с постпредами стран блока по мирному урегулированию на Украине. Пресс-служба НАТО выпустила по этому случаю пресс-релиз, в котором ни разу не назвала происходящее на Украине "российской агрессией", заменив это традиционное для Запада определение на нейтральное выражение "украинский конфликт". "Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал сегодня (в понедельник, 17 февраля 2025 г.) генерала (в отставке) Кита Келлогга, специального представителя США по Украине и России в Североатлантическом совете, для обсуждения с союзниками вопроса о прекращении продолжающегося конфликта на Украине", - говорится в заявлении пресс-службы. Там указывается, что Рютте "подчеркнул важность справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта для обеспечения стабильного будущего для Украины". В тексте неожиданно нет также упоминания о необходимости продолжения военной поддержки или обеспечения "победы" Киева. Напротив, в альянсе отметили, что Келлог призвал союзников "быть активнее" в вопросе урегулирования. "Рютте приветствовал первые ответы союзников на призыв США к более активному участию, отметив, что сегодняшние обсуждения предоставили еще одну возможность согласовать мысли о том, как лучше всего поддерживать устойчивый мир", - подчеркивается в документе. Ранее генсек НАТО на полях Мюнхенской конференции по безопасности неожиданно для всех заявил, что европейцам пора "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать предлагать идеи по урегулированию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250217/nato-1999889589.html

https://ria.ru/20250217/nato-1999881404.html

https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

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