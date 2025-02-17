https://ria.ru/20250217/nato-1999848741.html

В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 17.02.2025

В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе и передислокацию американских военных в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:28:00+03:00

2025-02-17T15:28:00+03:00

2025-02-17T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе и передислокацию американских военных в Индо-Тихоокеанский регион, передает агентство Блумберг. "США "не выйдут из НАТО"... Но вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за "некоторых обязательств, которые США имеют далеко оттуда в Тихом океане", - передает агентство заявление адмирала, сделанное во время интервью в Мюнхене. Как отметил агентству Драгоне, он считает, что сокращение военного присутствия США в Европе будет незначительным. По его мнению, военнослужащие из европейских стран должны быть готовы "закрыть брешь", которая образуется при частичном выводе американских военных. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.

https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

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в мире, сша, европа, мюнхен, дональд трамп, пит хегсет, марк рютте, нато, министерство обороны сша