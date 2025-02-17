https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО

Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО - РИА Новости, 17.02.2025

Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО

Североатлантический альянс будет уничтожен, если из него выйдут США, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:26:00+03:00

2025-02-17T12:26:00+03:00

2025-02-17T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс будет уничтожен, если из него выйдут США, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC."Это приведет к уничтожению НАТО", — ответил украинский политик на вопрос о намеках вице-президента США Джей-Ди Вэнса о выходе из военного блока.Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.

https://ria.ru/20250217/unherd-1999786987.html

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в мире, сша, европа, румыния, дональд трамп, владимир зеленский, nbc, нато, мюнхенская конференция по безопасности