https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО
Североатлантический альянс будет уничтожен, если из него выйдут США, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:26:00+03:00
2025-02-17T12:26:00+03:00
2025-02-17T12:26:00+03:00
в мире
сша
европа
румыния
дональд трамп
владимир зеленский
nbc
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс будет уничтожен, если из него выйдут США, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC."Это приведет к уничтожению НАТО", — ответил украинский политик на вопрос о намеках вице-президента США Джей-Ди Вэнса о выходе из военного блока.Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250217/unherd-1999786987.html
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
сша
европа
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbe83a858af7df036473e6af37f6a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, румыния, дональд трамп, владимир зеленский, nbc, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Румыния, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, NBC, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО
NBC: Зеленский предрек уничтожение НАТО, если из альянса выйдут США