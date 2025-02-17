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СМИ: Мюнхенская конференция оставила НАТО в состоянии клинической смерти - РИА Новости, 17.02.2025
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12:00 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/nato-1999787214.html
СМИ: Мюнхенская конференция оставила НАТО в состоянии клинической смерти
СМИ: Мюнхенская конференция оставила НАТО в состоянии клинической смерти - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: Мюнхенская конференция оставила НАТО в состоянии клинической смерти
Послание США европейским союзникам во время Мюнхенской конференции по безопасности вызвало шок у европейцев и оставило НАТО в состоянии клинической смерти,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:00:00+03:00
2025-02-17T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Послание США европейским союзникам во время Мюнхенской конференции по безопасности вызвало шок у европейцев и оставило НАТО в состоянии клинической смерти, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "В 2007 году (президент РФ - ред.) Владимир Путин предупредил, что Россия перестанет следовать установленным Западом правилам и будет относиться к НАТО как к враждебной силе. В эти выходные США направили аналогичное уведомление своим союзникам, что стало шоком для европейцев и оставило трансатлантический альянс в состоянии клинической смерти", - говорится в его статье. Как отмечает колумнист, прошедшая неделя воплотила в жизнь худшие опасения европейцев, которые осознали, что предоставлены сами себе. По его словам, в Европе больше не могут быть уверены в том, что США будут придерживаться принципа коллективной обороны НАТО. Автор пишет, что присутствовавшие на конференции, в том числе Владимир Зеленский, знают, что страны Европы крайне плохо подготовлены к тому, чтобы взять на себя траты на помощь Киеву. По словам Чемпиона, в настоящее время становится ясно, что США воспринимают Россию как потенциального союзника. "Европейцы не могут позволить себе открытый раскол со своим могущественным, пусть если и скоро бывшим, союзником, потому что на самом деле они слишком слабы, чтобы противостоять России в одиночку... Европа по-прежнему нуждается в США, но Америка (президента США Дональда - ред.) Трампа больше не видит необходимости в Европе", - подчеркивается в статье. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999758149.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: Мюнхенская конференция оставила НАТО в состоянии клинической смерти

Bloomberg: послание США на Мюнхенской конференции вызвало шок у европейцев

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Послание США европейским союзникам во время Мюнхенской конференции по безопасности вызвало шок у европейцев и оставило НАТО в состоянии клинической смерти, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"В 2007 году (президент РФ - ред.) Владимир Путин предупредил, что Россия перестанет следовать установленным Западом правилам и будет относиться к НАТО как к враждебной силе. В эти выходные США направили аналогичное уведомление своим союзникам, что стало шоком для европейцев и оставило трансатлантический альянс в состоянии клинической смерти", - говорится в его статье.
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Как отмечает колумнист, прошедшая неделя воплотила в жизнь худшие опасения европейцев, которые осознали, что предоставлены сами себе. По его словам, в Европе больше не могут быть уверены в том, что США будут придерживаться принципа коллективной обороны НАТО. Автор пишет, что присутствовавшие на конференции, в том числе Владимир Зеленский, знают, что страны Европы крайне плохо подготовлены к тому, чтобы взять на себя траты на помощь Киеву.
По словам Чемпиона, в настоящее время становится ясно, что США воспринимают Россию как потенциального союзника.
"Европейцы не могут позволить себе открытый раскол со своим могущественным, пусть если и скоро бывшим, союзником, потому что на самом деле они слишком слабы, чтобы противостоять России в одиночку... Европа по-прежнему нуждается в США, но Америка (президента США Дональда - ред.) Трампа больше не видит необходимости в Европе", - подчеркивается в статье.
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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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