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Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит

Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит - РИА Новости, 17.02.2025

Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит

Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:38:00+03:00

2025-02-17T12:38:00+03:00

2025-02-17T12:38:00+03:00

мюнхен

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леонид слуцкий (политик)

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене стала безусловно потрясением для русофобских европейских элит и испытанием для пресловутой евроатлантической солидарности", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24". Депутат добавил, что истинный выход из кризиса обозначил именно президент РФ Владимир Путин.

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