https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999799215.html
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит - РИА Новости, 17.02.2025
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит
Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:38:00+03:00
2025-02-17T12:38:00+03:00
2025-02-17T12:38:00+03:00
мюнхен
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене стала безусловно потрясением для русофобских европейских элит и испытанием для пресловутой евроатлантической солидарности", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24". Депутат добавил, что истинный выход из кризиса обозначил именно президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html
мюнхен
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Мюнхен, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит
Слуцкий: конференция в Мюнхене стала потрясением для русофобских элит Европы