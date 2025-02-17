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Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит - РИА Новости, 17.02.2025
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12:38 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999799215.html
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит - РИА Новости, 17.02.2025
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит
Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:38:00+03:00
2025-02-17T12:38:00+03:00
мюнхен
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене стала безусловно потрясением для русофобских европейских элит и испытанием для пресловутой евроатлантической солидарности", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24". Депутат добавил, что истинный выход из кризиса обозначил именно президент РФ Владимир Путин.
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мюнхен, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Мюнхен, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Слуцкий назвал конференцию в Мюнхене потрясением для русофобских элит

Слуцкий: конференция в Мюнхене стала потрясением для русофобских элит Европы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Конференция по безопасности в Мюнхене стала потрясением для русофобских европейских элит, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
"Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене стала безусловно потрясением для русофобских европейских элит и испытанием для пресловутой евроатлантической солидарности", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".
Депутат добавил, что истинный выход из кризиса обозначил именно президент РФ Владимир Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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МюнхенРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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